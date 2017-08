IL METEO/ Weekend di temporali al nord, ma non diminuisce il caldo (oggi, 5 agosto 2017)

Previsioni Meteo, Nuvole - La Presse

TEMPORALI AL NORD, MA LE TEMPERATURE RIMANGONO ALTE

Sarà un weekend di caldo infernale in Italia per la presenza ancora dell'anticiclone africano Lucifero che negli ultimi giorni è stato protagonista assoluto. Nonostante questo le previsioni del tempo ci parlano anche di forti temporali nella giornata di domani al nord. Addirittura si parla di grandine e trombe d'aria con prevalente interessamento delle aree del Piemonte centro-nord, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Nonostante questo le temperature non hanno nessuna intenzione a diminuire e il caldo si farà ancora cocente su diverse regioni del nostro paese. Basti pensare che nella giornata di domenica sono previsti al centro picchi addirittura che potrebbero arrivare a trentanove gradi centigradi. Al sud la situazione sarà poi ancora più intensa con il termometro che in Sicilia potrebbe superare persino i quaranta gradi.

METEO, LUCIFERO ANCHE OGGI FA ''BOLLIRE'' L'ITALIA

L'anticiclone africano Lucifero farà ''bollire'' l'Italia anche oggi sabato 5 agosto 2017 come riportano le previsioni del tempo. Nonostante questo inizieranno ad esserci anche delle piccole precipitazioni. Si parte dal nord dove in Trentino Alto Adige già dal mattino ci saranno dei piccoli rovesciamenti, che diventeranno temporali nel pomeriggio. Dopo l'ora di pranzo poi potremo assistere a dei piccoli acquazzoni estivi su alta Lombardia e Valle d'Aosta. Le correnti si muoveranno in maniera varia senza mai formare un ritmo regolare e questo porterà a mare mosso soprattutto nel tratto di mare tra la Corsica e la Liguria con maggiori effetti però nei pressi della regione francese. Le temperature minime saranno rilevate nei venticinque gradi di Genova, Firenze, Aosta, Roma e Perugia della prima mattinata, mentre le massime saranno registrate a Bari e Bologna dove ci saranno punte di quaranta gradi.

© Riproduzione Riservata.