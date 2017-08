INCIDENTE STRADALE/ Carignano, motociclista schiacciato tra due auto: morto sul colpo (oggi, 5 agosto)

Incidente stradale, le ultime notizie

Un motociclista è morto ieri sera a Carignano in seguito ad un incidente stradale. Il centauro è rimasto schiacciato tra due macchine coinvolte nello scontro. L'incidente è avvenuto alle 20.30 circa di ieri sulla provinciale 122 tra Villastellone e Carignano e sulla sua dinamica stanno indagando i carabinieri. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il motociclista, che arrivava da Villastellone in direzione del centro, avrebbe provato un sorpasso azzardato per superare una Seat Altea, ma ha invaso la corsia opposta da cui arrivava una Fiat Sedici, quindi è rimasto schiacciato tra le due auto. L'Altea è finita fuori strada, ferite le due persone che erano a bordo dell'auto. La moto è andata completamente distrutta e per il motociclista invece non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente della Fiat Sedici invece è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Un incredibile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Cecina. Protagonisti due automobili all'incrocio tra via Pindemonte e via Gori: dopo l'impatto uno dei due mezzi ha terminato la sua corsa sfondando il gazebo della pasticceria Alechicco. Increduli, oltre che impauriti, i clienti all'esterno della pasticceria che hanno assistito allo schianto contro la vetrata del gazebo esterno al negozio. La polizia stradale, intervenuta per effettuare i rilievi, deve ricostruire la dinamica dello scontro. I motivi dell'impatto non sono ancora chiari, ma la Ford bianca guidata da un 35enne di Ponsacco e una Nissan Micra guidata da una 22enne di Cecina si sono scontrate. Quest'ultima, semidistrutta, è finita in mezzo alla strada, il conducente dell'altra auto è finito contro la vetrata, dopo essere riuscito ad evitare un uomo che aveva appoggiato la sua bicicletta al gazebo. Lieve trauma toracico per la ragazza, che è stata portata al pronto soccorso.

