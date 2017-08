Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 5 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 93/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi (LaPresse)

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni di oggi

Lotto e 10eLotto ritornano in scena nella serata di oggi con un nuovo concorso: chi sarà fra i vincitori? I premi non sono davvero da sottovalutare e non hanno nulla da invidiare al cugino Jackpot del SuperEnalotto. Basti pensare che nell'ultima estrazione, un fortunello di Roncole di Busseto, in provincia di Parma, è stato conquistato un premio che supera i 306 mila euro grazie a cinque numeri fortunati su Tutte le Ruote ed estratti sulla ruota di Cagliari. Aria di festa anche in provincia di Milano, a Corsico, dove un giocatore ha realizzato una quaterna sulla Nazionale da 216 mila euro. Il premio è stato maggiorato anche grazie all'opzione LottoPiù. Al terzo scalino del podio, due terni finiti a Ozegna, in provincia di Torino, e Tolmezz, in provincia di Udine. In entrambi i casi i vincitori hanno conquistato quasi 24 mila euro cadauno. Il primo posto delle vincite del 10eLotto è stato assegnato invece alla provincia di Piacenza, grazie ad un 7 Oro di un giocatore di Rottofreno e del valore di più di 26 mila euro. Al secondo e terzo posto si sono posizionate invece due 6 Oro da quasi 16 mila euro, rispettivamente assegnate a Cagliari e Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia.

Lotto e 10eLotto, la smorfia napoletana

Il Lotto ed i numeri vincenti sono già pronti in prima fila per accogliere i vincitori di questa sera. La nuova estrazione spinge gli italiani ad avvicinarsi alle ricevitorie, in modo da registrare la propria schedina. Con le opzioni aggiuntive, il più storico del gioco Sisal potrebbe permettere di riscuotere dei premi ancora più corposi di quanto ci si aspetta. Perchè quindi perdere un'occasione del genere? I ritardatari hanno a disposizione ancora alcune ore per poter effettuare la loro giocata e se siete a corto di idee su quali numeri giocare, non preoccupatevi. La nostra Rubrica interrogherà anche oggi la smorfia napoletana alla ricerca di una combinazione che faccia al caso vostro. La paura degli insetti è comune a tante persone, ma la scelta di una donna del Kansas ha rischiato di scatenare una tragedia. A causa di un insetto trovato nella camera da letto, la donna in questione ha infatti cercato di bruciare l'animaletto ed ha involontariamente appiccato un incendio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Che cosa ci dice la smorfia: abbiamo il fuoco, 8, l'insetto, 62, l'incendio, 76, il pompiere, 46, ed il letto, 4. Come Numero Oro scegliamo invece l'accendino, 45.

Come lo spendo il Jackpot?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot attendono tutti i vincitori per il concorso di questa sera. Nuovi numeri vincenti implicano anche relativi premi, a partire dal più alto in palio. Una cifra milionaria che mette a dura prova le idee di ogni giocatore su come spendere un bottino così generoso. Per fortuna KickStarter e la nostra Rubrica vi regalano sempre una soluzione in tal senso ed oggi non possiamo che parlarvi di SousVide Supreme. Un progetto che piacerà molto agli amanti della cucina veloce ed alternativa, in grado di regalare un'esperienza culinaria moderna e di alto livello. SousVide è molto di più di un attrezzo da cucina o di un elettrodomestico elettrico: è un vero e proprio prototipo casalingo di uno degli accessori più quotati fra gli Chef. La versione Supreme di questo gioiellino implementa ancora di più il lato tecnologico, offrendo il meglio del Touch+, uno screen di controllo in cui si può navigare con il semplice tocco delle dita. Ad alto risparmio energetico e dotato di una app con cui selezionare la cottura prescelta, SousVide Supreme potrebbe diventare presto una realtà. Il goal da 250 mila dollari è infatti già stato raggiunto e mancano ancora 25 giorni per prendere parte all'iniziativa. I numeri vincenti? Ancora pochissimo e li scopriremo!

Superenalotto, le quote dell’ultimo concorso

La vincita del Jackpot del SuperEnalotto ha messo la parola fine ad una delle tante gare della Sisal. Il montepremi tuttavia è ritornato, seppur sotto altra forma, pronto ad allietare la serata del vincitore. Questa sera, il nuovo concorso permetterà a tutti i giocatori di poter accedere all'Olimpo dei numeri vincenti: il bottino è di 17, 9 milioni di euro. L'ultima estrazione ha mostrato invece una stabilità di tutti i premi delle quote minori. Eccezion fatta per il 5+ ed il 5+1 che si sono riconfermati invece fra i grandi assenti. Il testa a testa fra le quote più alte è stato vinto alla fine dal 4+ grazie ad una differenza minima e ad un premio che supera i 30.640 mila euro: i vincitori sono stati 6. A breve distanza, il 5 da circa 30.540 mila euro, che è stato conquyistato da 5 fortunelli. Seguono i 114 giocatori che hanno centrato il 3+ da 2.604 euro e i 502 appassionati che hanno invece realizzato il 4: il premio in questo caso è stato di 306,44 euro. Più o meno invariato rispetto all'estrazione precedente il premio del 3, pari a 26,04 euro e destinato a 17.916 giocatori, così come il 2 si mantiene sui 5,26 euro e premia 276.321 vincitori. 100 euro per ciascuno dei 1.482 appassionati che hanno indovinato il 2+ e 10 euro a testa invece per i 9.212 giocatori che hanno realizzato l'1+. L'ultima battuta spetta ancora una volta ai vincitori dello 0+: 16.936 giocatori hanno ottenuto 5 euro cadauno.

