ROBERTO AZZURRO ACCOLTELLATO/ Attore napoletano è grave, fermato un brasiliano: movente passionale?

Roberto Azzurro (Foto da Facebook)

Roberto Azzurro, attore e regista di 53 anni, originario di Napoli ma da qualche anno residente a Benevento, è stato accoltellato e ferito gravemente alla gola nei pressi dello svincolo per Paupisi, lungo la Strada Statale 372. Lo riferisce l'Ansa, sottolineando come ad essere tratto in arresto - con le accuse di tentato omicidio, sequestro di persona e rapina - sia stato un artigiano di 37 anni, anche lui residente nel capoluogo sannita ma originario del Brasile. Sul caso, come riportato da La Repubblica, stanno indagando i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Benevento in collaborazione con la Polstrada di Campobasso, che ha arrestato l'uomo a bordo dell'auto della vittima in Molise dopo aver installato diversi posti di blocco. La pista privilegiata dagli inquirenti, al momento, è quella passionale: l'artigiano brasiliano, celibe, vive a Benevento con una compagna.

ROBERTO AZZURRO ACCOLTELLATO, CONDIZIONI GRAVI

GLI ULTIMI IMPEGNI DELL'ATTORE

Destano particolare preoccupazione le condizioni di salute di Roberto Azzurro, l'attore napoletano che sarebbe stato accoltellato all'altezza dello svincolo per Paupisi, sulla SS372, da un 37enne brasiliano. Azzurro è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Rummo, dove versa tuttora in gravissime condizioni. Fra gli ultimi lavori dell'apprezzato interprete e regista teatrale, come riporta La Repubblica, vi è anche una rivisitazione de "La Tempesta" di William Shakespeare, andata in scena al teatro Elicantropo di Napoli. A manifestare tutta la propria vicinanza a Roberto Azzurro, attraverso una nota, è stato poi il direttivo Arcigay di Napoli:"Azzurro da sempre vicino alla comunità lgbt napoletana, attraverso la sua arte e i suoi spettacoli ha sempre sposato la lotta contro l’omofobia ed ogni forma di discriminazione". Secondo una prima ricostruzione, la macchina di Roberto Azzurro sarebbe stata costretta ad accostare e una volta spento il motore, l'interprete partenopeo avrebbe subito l'aggressione.



© Riproduzione Riservata.