TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Umbria, sisma M 2.0 a Perugia (5 agosto 2017, ore 0:50)

UMBRIA, SCOSSA DI 2.0 M IN PROVINCIA DI PERUGIA

Alle ore 00:12 di sabato 5 agosto 2017, la terra è tornata a tremare in maniera sensibile per la popolazione con epicentro a 4 chilometri a NordOvest Norcia, in provincia di Perugia, con una scossa di magnitudo 2.0. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 11 chilometri di profondità, con Preci, sempre in provincia di Perugia, che assieme a Norcia è l’unico Comune nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del terremoto (come detto 4 chilometri per Norcia, 6 chilometri invece per Preci). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del sisma si trovano Castelsantangelo sul Nera (11 km), Visso e Cerreto di Spoleto (12 km), Cascia e Sellano (13 km), Ussita (15 km), Poggiodomo (16 km), Vallo di Nera (18 km), Monte Cavallo e Arquata del Tronto (20 km), Comuni situati tra le province di Perugia, Macerata e Ascoli Piceno.

MARCHE, SCOSSA DI 1.6 M IN PROVINCIA DI MACERATA

Lieve scossa di terremoto nella serata di venerdì 4 agosto 2017, con una magnitudo di 1.6 con epicentro a 4 chilometri a SudOvest dal comune di Bolognola, in provincia di Macerata. La scossa si è fatta registrare alle ore 22:37, con un ipocentro localizzato ad una profondità di 7 chilometri. Oltre a Bolognola, nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del sisma si trovano anche i comuni di Ussita (5 km), Acquacanina (7 km), Fiastra (8 km), Castelsantangelo sul Nera e Visso (9 km), tutti situati in provincia di Macerata. Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del sisma si trovano invece Fiordimonte (11 km), Sarnano (12 km), Montefortino e Pievebovigliana (13 km), Amandola e Pieve Torina (14 km), Monte Cavallo (15 km), Preci e Gualdo (16 km), Cessapalombo e Muccia (17 km), Montegallo, Comunanza, San Ginesio, Caldarola e Camporotondo di Fiastrone (19 km), Comuni sparsi tra le province di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Perugia.

