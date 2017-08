TRAFFICO, BOLLETTINO/ Oggi bollino nero, viabilità autostrade e strade (previsioni 5 agosto)

Traffico, 5 agosto: giornata da Bollino nero

Il primo weekend di agosto rappresenta storicamente un appuntamento da Bollino Nero sulle autostrade di tutta Italia. Sabato 5 agosto viene considerato come uno dei giorni maggiormente a rischio per le autostrade di tutto il paese, dunque sarà bene considerare quelli che potranno essere i punti più a rischio, pur considerando che nella giornata di sabato vige ancora il divieto di circolazione er i mezzi pesanti superiori alle 7.5t dalle ore 8 alle ore 22. I punti potenzialmente più congestionati sono quelli sull’A1 tra Reggio Emilia e Modena Sud, dove nella giornata di sabato si è andata a formare una coda di 7 chilometri per incidente e dove il traffico potrebbe rapidamente congestionarsi di nuovo. Potenziali code anche alla barriera di Roma Sud in uscita, in direzione San Cesareo-Valmontone e fino a Ferentino, comune situato in provincia di Frosinone. Dovrebbe essere ripristinata a Roma la circolazione sulla bretella dell’A24, bloccata per incendio.

TRAFFICO, PREVISIONI 5 AGOSTO

SABATO DA BOLLINO NERO IN TUTTA ITALIA

Anche al Nord molte le situazioni da tenere d’occhio a partire dalla A4 in direzione Trieste dove le cose sono all’ordine del giorno tra Brescia Ovest e Desenzano e in uscita verso Sesto San Giovanni, e in generale in tutti i tratti in uscita dalla Lombardia. Code previste anche tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Sud, tratto che ha vissuto momenti particolarmente difficili anche venerdì. Traffico in aumento anche sulle dorsali Jonica e Tirrenica, in particolare sulla statale 1 "Aurelia" tra Liguria e Toscana, sulla dorsale Adriatica e traffico intenso sulla statale 26 dir verso il traforo del Monte Bianco. Presso il traforo del Monte Bianco sono segnalati tempi di attesa di circa un'ora e trenta minuti in corrispondenza del piazzale italiano in direzione della Francia, mentre in direzione opposta è prevista un'ora di attesa. Quella di sabato dovrebbe essere la giornata in cui Lucifero farà sentire maggiormente la sua influenza su tutto il paese, e questo potrebbe comportare un aumento dei disagi per chi viaggia in autostrada.

