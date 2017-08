Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord vs Usa: “pronti a colpire Los Angeles” (ultime notizie)

Terza guerra mondiale, Corea del Nord (LaPresse)

La globalità dello scontro diplomatico e strategico, il vento di “terza guerra mondiale” che soffia maggiormente non è paradossalmente quello tra Usa e Russia, anche perché le sanzioni Usa pare non abbiano “cambiato” i rapporti personali tra Trump e Putin (anche se le schermaglie ufficiali dei due governi dicono l’opposto, ndr): è la Corea del Nord che spaventa ancora una volta, al netto delle “sparate” mediatiche del regime comunista di Kim Jong-un. Secondo quanto raccontato da un analista su Defense One, l’ultimo lancio missilistico di Pyongyang ha lanciato un contemporaneo “messaggio” agli americani; «sembra indicare che i nordcoreani volessero anche simulare l'operazione di un lancio in condizioni quasi reali, per rendere evidente agli americani cosa farebbero in caso di guerra», spiega Ankit Panda su Defense One. Gli analisi militari Usa ritengono che i missili nucleari nordcoreani potrebbero arrivare anche fino a Los Angeles: da qui a pensare che domani ci potrebbe essere uno scontro nucleare, per fortuna, ce ne passa un bel po’ e l’intenzione finale è che la Corea del Nord stia cercando un modo di riottenere lo spazio “strategico” mondiale con le minacce militari. Finora è bastato solamente ad alzare il livello dello scontro, con le sanzioni a Russia e Cina che di fatto vengono fuori proprio dalla mancanza di soluzione rapida a Pyongyang e dintorni.

TERZA GUERRA MONDIALE: COREA DEL NORD VS USA

COREA DEL NORD: "DIVIETO USA È DISGUSTOSO"

Il governo-regime della Corea del Nord si ribella, una volta di più, alle sanzioni e al divieto di viaggio per i cittadini Usa in territorio di Pyongyang: a livello mediatico e comunicativo, Kim Jong-Un non intende lasciare spazio per eventuali accordi con gli Stati Uniti fino a che non vi sarà riconosciuto la potenza nucleare nordcoreana e verrà ritirata la richiesta di disarmo dalla Comunità Internazionale. La decisione degli Usa è «disgustosa», fa sapere l’agenzia di stampa nazionale KCNA: «Le nostre porte saranno sempre aperte a tutti gli americani che visitano il nostro Paese e che hanno voglia di conoscere le nostre realtà», fa sapere il comitato esteri del governo nordcoreano. Ricordiamo che il Dipartimento Usa ha motivato l’iniziativa molto forte, che entrerà in vigore il primo settembre per una durata iniziale di un anno, con i rischi che potrebbero derivare ai cittadini di essere arrestati o detenuti nel paese. Solo giornalisti e operatori umanitari potranno essere esentati dal divieto.

© Riproduzione Riservata.