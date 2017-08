AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: inizia l'esodo estivo (ultime notizie, oggi 6 agosto 2017)

Traffico, l'esodo estivo - La Presse

TRAFFICO DA ESODO ESTIVO

Il primo weekend di agosto ha portato i suoi problemi sulle autostrade italiane con l'esodo estivo che ha iniziato a farsi sentire veramente. La gente inizia ad andare in ferie e sono sempre più gli italiani che intasano le autostrade per raggiungere le mete di vacanza. Come possiamo leggere sul sito della Polizia di Stato per esempio ieri è stato segnalato traffico intenso in Veneto sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero oltre che nelle Marche sulla strada statale 77 delle Val di Chienti e in Friuli Venezia Giulia sul raccordo 14 di Trieste in località Fernetti. Queste indicazioni ci fanno capire come anche le strade collegate alle autostrade e che ci portano ad accedere alle varie località possono nascondere delle insidie legate a code interminabili. Sicuramente per chi viaggia è utile consultare il portale istituzionale Autostrade.it per evitare poi di ritrovarsi incolonnato in coda. Uno dei problemi su cui bisogna riflettere poi è anche il grande caldo che sta caratterizzando questi giorni, motivo in più per evitare di rimanere imbottigliato. Tra i vari consigli che fornisce la Polizia di Stato agli automobilisti c'è quello di viaggiare sempre provvisti di acqua per evitare, una volta rimasti nel traffico, di soffrire per il caldo. L'idratazione in questo periodo infatti è un particolare da non poter sottovalutare.

AUTOSTRADE, DISSERVIZI E STAZIONI CHIUSE

L'esodo estivo sicuramente è iniziato e le autostrade italiane, soprattutto nei weekend, iniziano a riempirsi a tappeto. E' così che è importante cercare di prendere più informazioni possibili in vista di ipotetici viaggi verso le mete vacanziere. Sono numerosi i disservizi che comunica il portale istituzionale, Autostrade.it, dove possiamo leggere anche di alcune situazioni legate alla giornata di oggi domenica 6 agosto 2017. Si parte dall'A1 Milano-Bologna dove al chilometro 114.1 direzione Napoli troveremo all'area di servizio San Martino ovest chiusi i servizi di ristorazione a causa dell'interruzione dell'energia elettrica. Problemi ai camper service invece sull'A1 Firenze-Roma (al chilometro 305.6 direzione Milano) e sull'A14 Bologna-Ancona (al chilometro 133.6) rispettivamente alle stazioni di Chianti est e Montefeltro ovest. Invece sull'A14 Ancona-Pescara troveremo la stazione Vomano est, che si trova al chilometro 340.3 direzione autostrada Milano-Napoli, sprovvista di Gpl. Per essere tranquilli comunque è sempre indicato tenere sotto mano il portale che è aggiornato in tempo reale e fornisce anche utili consigli.

