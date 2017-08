Charlie Gard/ Ultime notizie, i genitori: "ha lottato il doppio di quanto hanno detto i medici"

Charlie Gard (Foto: Lapresse)

La sua storia ha commosso il mondo intero: Charlie Gard non sarà dimenticato. Il bambino che ha diviso le coscienze nonostante fosse inconsapevole del suo destino, alla fine è morto, stroncato da una patologia rarissima, la sindrome da deplezione del Dna mitocondriale. Nonostante ciò, il coraggio della sua famiglia è arrivato dritto al cuore di milioni di persone. Hanno tentato l'impossibile per provare a salvare il loro bambino, immedesimandosi in una sorta di Davide contro Golia, dove il gigante era spesso rappresentato dalle istituzioni. A raccontarlo sono stati proprio mamma Connie e papà Chris, in un'intervista straziante rilasciata al Daily Mail. La donna che ha dato alla luce il piccolo Charlie, ammette:"Ho visto il Great Ormond Street (l'ospedale che lo ha avuto in cura negli ultimi mesi sancendo il diritto del bambino di "morire con dignità", ndr) come un grande pesce e Charlie, io e Chris come piccoli piccoli pesci. È stato terribilmente intimidatorio e stressante trovarci contro un ospedale così potente e che, agli occhi di molti, non può fare alcun male. È altrettanto terrificante capire quanto facilmente i diritti dei genitori possono essere spazzati via".

CHARLIE GARD, ULTIME NOTIZIE: I GENITORI, NOSTRO FIGLIO HA LOTTATO DA SOLO PER 12 MINUTI

IL MOMENTO PIÙ DURO

Uno dei momenti più difficili di questi mesi per i genitori di Charlie Gard è stato quello in cui il tribunale ha sancito che le condizioni del bambino erano peggiorate al punto da non giustificare neanche un tentativo disperato con una sperimentazione. "È stato veramente terribile", racconta la mamma di Charlie. "Io e Chris stavamo piangendo, il nostro team di avvocati stava piangendo. Sapevamo che quella era la fine". A rendere ancora più straziante il racconto al Daily Mail dei momenti successivi alla sentenza della Corte Suprema, sono le parole di papà Chris:"Siamo corsi in ospedale e, quando abbiamo visto Charlie nel suo letto, con i suoi pupazzi a forma di scimmie nelle manine, i nostri cuori si sono spezzati. Abbiamo singhiozzato dalla disperazione per tutto questo". Nonostante il dolore immenso, i genitori avevano almeno un ultimo desiderio: quello di far morire Charlie a casa. "Volevamo solo trascorrere un po' di giorni in tranquillità insieme a lui, non pensavamo di chiedere troppo".

GLI ULTIMI MINUTI DI VITA

Nell'intervista rilasciata al Daily Mail dai genitori del piccolo Charlie Gard non si può però fare a meno di negare lo strazio provato da mamma Conney e papà Chris al pensiero degli ultimi minuti di vita del loro bambino. Perché il bambino, una volta stubato, ha lottato più di quanto i medici credessero possibile. Lo ha confermato la madre:"Charlie ha aperto gli occhi e ci ha guardato per l'ultima volta e poi li ha chiusi e se n'è andato. Ci avevano detto che che sarebbe morto 5 o 6 minuti dopo aver staccato le macchine, ma il suo cuore ha smesso di battere dopo 12 minuti". Dopo la morte, ai genitori è stato consentito di riportare il loro bambino a casa. A preservare il suo corpicino, in attesa dei funerali, un'apposita culla refrigerata:"Una volta arrivati è stato bellissimo sedersi e vederlo, lì, disteso come un bambino qualunque - ha aggiunto la donna - Non più circondato dai macchinari e nulla che oscurasse il suo bellissimo faccino. Vedere il nostro Charlie, a casa, dormire nella sua culla, proprio dove doveva essere".

© Riproduzione Riservata.