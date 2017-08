FRECCE TRICOLORI, ALBA ADRIATICA AIR SHOW 2017/ Video, oggi le acrobazie: calendario e divieti (6 agosto 2017)

Frecce Tricolori (Immagine di repertorio)

Questo pomeriggio, naso all'insù per assistere alla straordinaria manifestazione "Spiaggia d'Argento Air Show" con protagoniste le Frecce Tricolori lungo il litorale di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. L'appuntamento - il secondo dell'anno con la Pattuglia Acrobatica Nazionale - è fissato per le ore 16:30 di questa domenica 6 agosto, all'indomani delle prove che si sono svolte ieri pomeriggio. I numerosi turisti adriatici, dunque, già sabato hanno potuto ammirare le straordinarie manovre acrobatiche della PAN, nonostante il caldo abbia creato qualche piccolo incidente di percorso. Come rivela Abruzzo24ore.tv, infatti, la calura estiva delle passate ore ha mandato in panne un aereo, costretto a tornare in aeroporto ed a rinunciare alle prove, lasciando così il gruppo che ha comunque proseguito con le esibizioni. Alcune coreografie previste nelle prove, tuttavia, sono comunque saltate a causa dell'eccessivo caldo nella speranza che oggi pomeriggio la situazione possa migliorare portando così ad una maggiore tranquillità per gli stessi piloti impegnati nelle esibizioni delle Frecce Tricolori. Ricordiamo che il centro dell'air display sarà approssimativamente tra lo stabilimento balneare Le Hawaii e Al Faro di Alba Adriatica. In occasione dell'attesissima manifestazione, le Frecce Tricolori saranno schierate sull'aeroporto di Pescata lungo la via di rullaggio "Echo" e dove sosteranno fino a domani mattina. L'alzata in volo è prevista per le 17:50 circa quando le Frecce raggiungeranno la zona dell'Air Show.

FRECCE TRICOLORI ALBA ADRIATICA, AIR SHOW 2017 OGGI 6 AGOSTO

I DIVIETI IN ATTO

Tutto pronto in vista dell'esibizione delle Frecce Tricolori di oggi, lungo il lungomare Albense. Attesa una grande folla in spiaggia, esattamente come accaduto per le prove di sabato, per ammirare le acrobazie di aerei e ultraleggeri. Alla manifestazione Spiaggia d’Argento Air show di Alba Adriatica si è giunti dopo un provvedimento firmato dal prefetto di Teramo, Graziella Patrizi al culmine di tre riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso delle quali sono state messe a punto tutte le regole in termini di sicurezza, soccorso pubblico e viabilità. Per questo pomeriggio, dalle 14:30 alle 19:00 è previsto il divieto di attività di navigazione, balneazione, pesca, immersione e quant’altro possa costituire intralcio all’evento nell'intero litorale di Alba Adriatica e dei Comuni di Martinsicuro e Tortoreto. Nel tratto del lungomare interessato sarà inoltre vietata la circolazione ad eccezione dei mezzi di soccorsi e autorizzati, così come l'accesso al bagnasciuga, per uno spazio di 10 metri, dalla spiaggia. Nonostante il divieto di balneazione, c'è chi ha comunque voluto sfidare oggi le regole e, come rivela Cityrumors.it, qualcuno ha deciso comunque di farsi il bagno nei pressi dello stabilimento Barbanera con tanto di intervento della Guardia Costiera.

© Riproduzione Riservata.