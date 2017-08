IL METEO/ Allarme temporali al nord, sole al centro-sud del paese (oggi, 6 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

PREVISIONI, ALLARME TEMPORALI AL NORD

Continua l'allarme meteo al nord del nostro paese dove ci saranno anche per la giornata di oggi, domenica 6 agosto 2017, dei forti temporali. Sarà quindi importante valutare con molta attenzione la situazione, visto che nella giornata di ieri il maltempo ha portato alla morte di una donna a Cortina dove c'è stata una bomba d'acqua. Le previsioni del tempo ci informano che già dalle prime ore della mattina ci saranno dei forti temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno a macchia d'olio andando a coprire tutte le regioni già citate e aumentando anche nell'intensità. Nonostante questi problemi meteorologici le temperature non sono destinate a diminuire in maniera sensibile e continuerà a fare molto caldo. Le minime sono da registrare attorno ai diciannove gradi di Torino e Aosta nella mattinata mentre le massime le vedremo nel pomeriggio dove a Trieste ci saranno trentasette gradi.

METEO, SOLE AL CENTRO SUD DEL PAESE

Al centro-sud del paese continuerà il caldo che abbiamo visto in questi giorni, portato dall'arrivo dell'anticiclone africano Lucifero. Ci sarà quindi sole per tutta la giornata con temperature anche molto alte e picchi di quaranta gradi centigradi in provincia di Bari. Non ci saranno situazioni di mari mossi, se si esclude la parte sud occidentale della Sicilia dove la corrente diventerà importante nel pomeriggio. Il maltempo visto al nord comunque non sarà minimamente presente al meridione dove si potrà vivere una giornata di mare e relax per chi non dovrà lavorare. Saranno molte le mete turistiche che coinvolgeranno sia la costa tirrenica che quella adriatica. Il sole sarà presente fino all'Emilia Romagna, regalando una bella giornata anche a Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. La situazione poi non è destinata a cambiare neanche per la settimana che va a iniziare domani. Le previsione del tempo infatti sono positive per il momento per tutto il mese d'agosto.

© Riproduzione Riservata.