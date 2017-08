L'ALLATTAMENTO FA BENE AI BIMBI?/ 2000 donne allattano in gruppo, guarda il video

Allattamento record nelle Filippine (foto YouTube)

Allattamento da record nelle Filippine: a Manila, capitale dello stato asiatico, ben 2000 donne si sono riunite per dare latte materno ai loro figli. Un’iniziativa che è stata portata avanti per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo i benefici per l’allattamento al seno. Soprattutto nei paesi asiatici, in cui il boom demografico è ancora in pieno sviluppo, le aziende che producono latte sintetico e in polvere stanno portando avanti campagne di marketing particolarmente aggressive. Diverse associazioni mediche hanno invece promosso il ritorno all’allattamento tradizionale, che avrebbe un ruolo fondamentale sul sistema immunitario del bambino, permettendogli di crescere maggiormente al riparo dalle malattie e di avere uno sviluppo maggiormente sano. Qualità del latte materno che si conoscono da sempre, ma che molto spesso vengono dimenticate soprattutto tra i ceti meno abbienti: le duemila donne di Manila hanno dunque riportato sotto i riflettori la questione.

ALLATTAMENTO COLLETTIVO PER 2000 NELLE FILIPPINE

A MANILA L'INIZIATIVA PER LA SETTIMANA MONDIALE DELL'ALLATTAMENTO

La giornata dell’allattamento è servita dunque a questo: lo scorso 1 agosto nell’area metropolitana di Mandaluyong, nella capitale Manila, in duemila si sono presentati con i loro piccolo per l’allattamento di massa in pubblico. Una grande festa che rappresenta però solo l’ennesimo capitolo di una guerra al latte sintetico e alla malnutrizione infantile che soprattutto nelle regioni asiatiche arriva a livelli altissimi. La corretta alimentazione dei neonati rappresenta un tema di grande importanza nelle Filippine, dove da anni vengono organizzate iniziative per aderire alla “Settimana Mondiale dell’allattamento”, in cui le donne vengono coinvolte in iniziative per sensibilizzare riguardo i benefici dell’allattamento naturale. L’iniziativa di quest’anno ha avuto un grande successo, raggiungendo il picco massimo di adesioni, con 2000 donne presenti contemporaneamente per festeggiare la bellezza e la naturalezza dell’allattamento al seno.

© Riproduzione Riservata.