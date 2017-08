POKEMON ULTRASOLE E ULTRALUNA/ Ecco la novità di Lycarnoc forma crepuscolo

Pokemon, novità sulla versione Ultrasole e Ultraluna (foto LaPresse)

I Pokemon sono una passione di molti ragazzini ormai da diversi anni, ma ciclicamente tornano alla ribalta con nuove idee e nuove formule per videogiochi che hanno ormai divertito più di una generazione. Un anno fa il book di “Pokemon Go”, che attraverso un telefono cellulare permetteva di andare a caccia di Pokemon nell’ambiente circostante, aveva riportato ai massimi livelli la passione per il gioco. Per quanto riguarda invece i videogame sulle piattaforme classiche, in particolare quelle Nintendo che da sempre rappresentano la casa videoludica dei Pokemon, aveva creato grande scalpore l’annuncio della realizzazione di due nuovi capitoli della saga che sarebbero presto usciti per Nintendo 3DS, ovvero “Pokemon Ultrasole” e “Pokemon Ultraluna”: un annuncio molto atteso dai fans che si aspettavano grandi risultati, ma per il quale poi non era arrivata alcuna nuova notizia, facendo passare anche qualche mese e tenendo i tanti appassionati del Mondo Pokemon con il fiato sospeso in attesa di notizie concrete sui nuovi progetti.

POKEMON ULTRASOLE E ULTRALUNA

ECCO LA NOVITA' DI LYCANROC FORMA CREPUSOLO

E alla fine la grande novità è arrivata, nella notte tra il 5 e il 6 agosto annunciata direttamente dalla Pokemon Company: “Pokemon Ultrasole” e “Pokemon Ultraluna” avranno infatti presente all’interno del gioco una nuova forma di Lycanroc, chiamato Lycanroc Forma Crepuscolo, del quale peraltro saranno rilasciate due differenti versioni per quanto riguarda la forma Giorno e la forma Notte, che differiranno per colore degli occhi e del Pelo. Si tratterà di una forma molto particolare: Lycanroc Forma Crepuscolo infatti non si potrà ottenere semplicemente trovandolo all’interno del gioco e catturandolo nella sua forma selvatica, ma sarà una novità particolare all’interno di “Pokemon Ultrasole” e “Pokemon Ultraluna”. Non è stato invece specificato se Lycanroc Forma Crepuscolo potrà essere disponibile anche in “Pokemon Sole” e “Pokemon Luna”, o se sarà invece un’esclusiva assoluta delle nuove due versioni del gioco, che a questo punto potrebbero essere rilasciate sul mercato a breve.

