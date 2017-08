Terza guerra mondiale/ Usa vs Russia: "Putin vuole distruggere l'ordine mondiale americano"

Terza guerra mondiale, Vladimir Putin (Foto: LaPresse)

La Russia irrompe sulla scena internazionale e lo fa con l'obiettivo di far saltare l'ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti. Vladimir Putin vuole riscrivere le regole della politica internazionale, ma il rischio è che la rottura di certi equilibri porti ad un conflitto di grandi proporzioni, quale sarebbe la Terza guerra mondiale. La svolta del Cremlino è stata descritta dal Wall Street Journal. La Russia è presente nel Medio Oriente, in Europa, in alcune parti dell'Africa e addirittura anche in America Latina: sono tante le opportunità che Mosca sta cogliendo. Inoltre, sta sfruttando le divisioni in Occidente per imporsi. L'obiettivo è semplice in teoria, ma resta complesso nella sua realizzazione: la Russia vuole rafforzare la sua influenza a scapito degli Stati Uniti e delle regole che sono state fissate al termine della Seconda guerra mondiale. La strategia è altrettanto chiara: Vladimir Putin sfrutta i varchi lasciati da Washington e dai suoi partner. Il problema è che Mosca non intende imporre determinate condizioni in alcune zone del mondo, ma si muove con l'unico intento di distruggere l'ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti, fondato sul liberismo economico, la democrazia e lo stato di diritto.

TERZA GUERRA MONDIALE: STATI UNITI CONTRO RUSSIA

LA RISPOSTA A PUTIN: ARMI ALL'UCRAINA

Gli Stati Uniti dal canto loro vogliono alzare il fattore di contenimento dell'aggressione russa, per questo stanno pensando di mandare mezzi e armi all'Ucraina. Il Pentagono, stando a quanto riportato da NBC News, ha raccomandato alla Casa Bianca di fornire a Kiev gli anticarro Javelin, per un valore totale di 50 milioni di dollari, ma non è stata ancora presa una decisione finale. Non ci sono stati commenti da parte del Pentagono in merito alle indiscrezioni emerse, ma intanto il rappresentante ufficiale del Dipartimento di Stato Usa, Heather Nauert, ha precisato che non si escluda la possibilità di mandare armi di difesa all'Ucraina. Sono ancora tanti gli aspetti oscuri di questa vicenda: ad esempio non si sa neppure se gli Stati Uniti si limiteranno a mandare gli anticarro Javelin attraverso degli intermediari e se i militari americani insegneranno ai colleghi ucraini come usarli. Questa notizia comunque desta qualche preoccupazione. Secondo Laurent Thompson del Lexington Institute questa mossa potrebbe scatenare una guerra: «Cosa faremmo se la Russia cominciasse a dare armi al Messico? Questo potrebbe portare a una guerra», ha dichiarato l'esperta.

© Riproduzione Riservata.