Trasfigurazione del Signore Gesù/ Diretta streaming video, Messa solenne in Terra Santa

Si celebra oggi, 6 agosto, la Trasfigurazione di Gesù, nota anche come festa della luce. Il rituale, tipico della chiesa cattolica e di quella ortodossa, si tiene ogni anno sul monte Tabor, lo stesso dove il Messia si rese protagonista di uno straordinario prodigio. Gesù, infatti, secondo la tradizione portò con sé in cima al monte per pregare insieme a lui. Come si legge nel vangelo di Matteo (16,28), sei giorni prima Gesù aveva detto:"Vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell’uomo venire nel suo regno". Questa profezia ebbe e a realizzarsi con Pietro, Giacomo e Giovanni, i discepoli scelti per assistere ad un evento straordinario. Come riferito dal vangelo di Luca (9,29) "il suo volto (di Cristo, ndr) cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante". Ed è durante questo episodio, mentre Gesù è inebriato di luce, che fanno la loro comparsa Mosé e Isaia, simboli rispettivamente delle leggi e dei profeti, mentre si ode una voce che attesta la figliolanza divina del Cristo.

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE GES Ù, MESSA IN TERRA SANTA

LA DIRETTA STREAMING

La Trasfigurazione del Signore Gesù verrà celebrata oggi dal custode di Terra Santa, sul monte Tabor, dove secondo la tradizione avvenne il miracolo della luce che attestò la figliolanza divina. Ma come mai questa ricorrenza viene celebrata proprio il 6 agosto? Come riportato da Famiglia Cristiana, sembra che la fissazione della data dipenda dal fatto che l'episodio della Trasfigurazione narrato dai Vangeli venga fatto risalire a quaranta giorni prima della crocifissione di Gesù. Dal momento che in Oriente si teneva già la festa dell'Esaltazione della Santa Croce il 14 settembre, venne stabilito che la data della Trasfigurazione dovesse essere sancita di conseguenza. A festeggiare la Trasfigurazione del Signore in Terra Santa saranno migliaia di credenti del posto e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. La diretta streaming dell'evento verrà fornita dal Christian Media Center ed è disponibile qui sotto.

