CAMPIONE DI NUOTO TROVATO MORTO IN PALESTRA/ Mattia Dall’Aglio stroncato da un malore? E' giallo

Mattia Dall'Aglio (Foto Facebook)

Aveva appena 24 anni Mattia Dall'Aglio, il giovane campione di nuoto trovato morto ieri in palestra da un vigile del fuoco. A riportare la drammatica notizia è il quotidiano Il Resto del Carlino, ripercorrendo le tappe salienti della tragedia, a partire dal ritrovamento del cadavere del giovane il quale si era recato ad allenarsi in una palestra poco distante dalla sede dei pompieri, a Modena. Potrebbe essere stato un malore fatale, forse un infarto che lo ha colto mentre sollevava i pesi, sebbene le causa della morte non sia ancora stata del tutto accertata. L'ambulanza è giunta intorno alle ore 17:00 ma per il giovane nuotatore reggiano non c'è stato nulla da fare. Neppure l'uso del defibrillatore da parte dei pompieri è servito a rianimare Mattia, ormai deceduto. A seguire, anche la polizia che ha effettuato gli iniziali accertamenti raccogliendo le prime testimonianze, a partire dal Vigile del fuoco che per primo si è accorto del corpo senza vita del 24enne, passando poi agli amici, accorsi dopo la tremenda notizia ed apparsi immediatamente increduli. Sull'accaduto il pm Katia Marino ha già avviato una scrupolosa indagine inviando sul posto anche la Medicina legale.

IL CAMPIONE DI NUOTO MATTIA DALL’AGLIO TROVATO MORTO IN PALESTRA

IPOTESI INFARTO ALLA BASE DEL DECESSO?

Resta il giallo attorno alla morte improvvisa e sconcertante di Mattia Dell'Aglio, promessa del nuoto. Secondo le prime indiscrezioni, pare il ragazzo fosse da solo in palestra mentre si allenava nella sala pesi. Nessun testimone, dunque, pronto a chiarire le cause della morte, forse sopraggiunta dopo un malore. Alla luce del grande caldo nella giornata di ieri, l'ipotesi più accreditata resta al momento quella dell'infarto. Secondo quando rivelato da un amico agli inquirenti, la vittima era affetta da anemia falciforme, una malattia del sangue, sebbene ciò non sia stato ancora accertato, né si conosce l'eventuale peso che potrebbe avere sulla sua morte, sopraggiunta forse anche alcune ore prima l'arrivo dei soccorsi. Non è ancora stata chiarita, infatti, l'ora esatta in cui Mattia sarebbe giunto in palestra. Dopo la tragedia, la famiglia del giovane è stata avvertita dalla polizia e sarebbe già giunta a Modena. Ora il corpo senza vita del nuotatore è stato condotto all'istituto di Medicina legale ed è possibile che il pm disporrà un'autopsia allo scopo di fare chiarezza sulle cause del decesso. Le indagini non tralasciano comunque alcun aspetto, anche più cupo. Certo è che da un'analisi iniziale non sarebbero trapelati segni di una colluttazione o presenza di farmaci o sostanze che potrebbero far ipotizzare una morte diversa da quella per malore. Non è escluso, tuttavia, che il 24enne possa aver battuto rovinosamente la testa cadendo e ciò potrebbe essergli stato fatale.

© Riproduzione Riservata.