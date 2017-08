INCIDENTE STRADALE/ Statale 106 Jonica: due auto coinvolte, muore 19enne (7 agosto 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

Un grave incidente stradale ha chiuso una domenica di sangue sulle strade ed autostrade italiane, dove nel primo week end di agosto sono stati numerosi i sinistri registrati, alcuni anche mortali. Tra questi, anche quello accaduto in Basilicata, nei pressi di Metaponto, a Bernarda, in provincia di Matera sulla Statale 106 Jonica e nel quale ha perso la vita una ragazza di appena 19 anni. Ne dà notizia GazzettadellaValdagri.it che ha ricostruito le tappe dell'incidente consumatosi nella tarda serata di ieri lungo la strada che collega Metaponto a Taranto, nei pressi dello svincolo di Pantanello. Ancora ignote le cause che avrebbero provocato il terribile sinistro, sebbene pare sia stato generato da un sorpasso azzardato. Oltre alla giovane tarantina rimasta vittima dell'impatto violento sarebbero altre quattro le persone ferite per un totale di due vetture coinvolte. Tra i feriti anche un ragazzo di Taranto che viaggiava sulla stessa auto della 19enne e che risulterebbe grave, prontamente condotto all'ospedale di Policoro dopo l'arrivo dei soccorritori del 118. A bordo di un'auto, secondo PugliaPress.org, pare viaggiasse anche un neonato. L'incidente gravissimo che ha provocato la morte di una ragazza si va a collocare in una giornata piuttosto difficile in quanto, nella mattinata di ieri e sempre in Basilicata, si era registrato un ulteriore sinistro nel quale sarebbero rimaste ferite 8 persone a causa di un presunto frontale che ha coinvolto ben 4 vetture.

INCIDENTE STRADALE: ULTIME NOTIZIE 7 AGOSTO 2017

FABRIZIA, MOTO CONTRO AUTO: CENTAURO FERITO

Si sarebbe scontrato con la sua moto contro un'auto: sarebbe questa la dinamica del terribile incidente stradale avvenuto ieri sera a Fabrizia, piccolo comune di Vibo Valentia, in Calabria. Secondo le prime informazioni diffuse dal sito locale IlVibonese.it, ad avere la peggio nel sinistro le cui cause sarebbero ancora in corso di accertamento, sarebbe stato proprio il giovane centauro, un uomo di 30 anni, il quale a causa del violento impatto è stato balzato dal suo mezzo cadendo rovinosamente sull'asfalto. Lo scontro ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118 dell'ospedale di Serra San Bruno. Dopo essere stato immobilizzato, il ferito è stato condotto in elisoccorso presso il nosocomio di Catanzaro dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Giunti sul posto anche gli uomini dei Carabinieri della stazione di Fabrizia per tutti i rilievi del caso e per gli accertamenti legati a dinamiche ed eventuali responsabilità.

