POMPIERI PIROMANI/ Ragusa, appiccavano incendi per 10 euro in più all'ora

Il caldo continua ad andare per la maggiore e Lucifero solo a metà settimana allenterà la sua morsa sull'Italia. Caldo record significa anche quantità record di incendi, e così le indagini per capire come sia possibile che tanti fuochi vengano appiccati in tutto il paese vanno avanti, dando anche adito a scoperte sorprendenti. Come quella che ha visto un gruppo di vigili del fuoco volontari essere incriminati perché scoperti da innescare volontariamente incendi, dando poi il via alle richieste di soccorso che gli fruttavano i 10 euro l'ora che lo Stato paga per gli interventi in caso di emergenza incendio. E' accaudto in Sicilia, dove la Squadra Mobile della Procura di Ragusa ha scoperto il piano criminale dei 15 pompieri che erano dunque responsabili dei roghi dolosi. Il caposquadra di questo gruppo è stato già posto a regime di arresti domiciliari, con i pompieri-piromani che erano di servizio nel distaccamento di Santa Croce Camerina.

POMPIERI PIROMANI A RAGUSA

APPICCAVANO VOLONTARIAMENTE INCENDI PER GUADAGNARE

La sala operativa del 115 della provincia di Ragusa continuava a ricevere segnalazioni di emergenza da parte di quello che si è scoperto essere lo stesso gruppo di vigili del fuoco, che lanciava i falsi allarmi dopo aver appiccato gli incendi in varie zone della provincia. Era proprio il capo del gruppo di 15 pompieri ad assentarsi al momento di far scattare le emergenze, dando fuoco con il suo furgoncino in diversi punti della zona e far scattare la chiamata. I volontari così intervenivano facendo scattare la diaria prevista dallo Stato per gli interventi di emergenza. Una volta appiccato l'incendio, l'autobotte si recava sul posto dove il caposquadra si era preventivamente recato per appicare l'incendio. Gli interventi per i 15 pompieri incriminati si erano fatti però molto numerosi, tanto da far notare alla Squadra Mobile, tramite una segnalazione arrivata direttamente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, come ci fosse una discrepanza nel numero di interventi effettuato da quella squadra rispetto alle altre. Le indagini hanno poi messo in luce l'origine dolosa degli interventi.

