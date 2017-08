TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Abruzzo, sisma M 2.1 a Campotosto (7 agosto 2017, ora 0:34)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale

ABRUZZO, SCOSSA DI 2.1 M IN PROVINCIA DELL'AQUILA

Poco prima della mezzanotte c'è stato un terremoto di magnitudo M 2.1 sulla scala Richter in Abruzzo. L'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 14 chilometri, mentre l'epicentro con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.57 e longitudine 13.34. Il sisma, segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è avvenuto alle 23:50 e la località più vicina all'epicentro è Campotosto, in provincia dell'Aquila. Gli altri Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro della scossa sono: Capitignano (AQ), Amatrice (RI), Montereale (AQ), Crognaleto (TE), Barete (AQ), Pizzoli (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Cortino (TE), Cittareale (RI), Accumoli (RI), Fano Adriano (TE), Borbona (RI) e Pietracamela (TE). Diciotto minuti prima invece un terremoto di magnitudo M 2.0 è avvenuto nella zona di Guardaregia, in provincia di Campobasso, in Molise. In questo caso l'epicentro del sisma è stato localizzato a latitudine 41.43, longitudine 14.53. L'ipocentro invece a 11 chilometri di profondità.

CAMPANIA, SCOSSA DI 2.1 M IN PROVINCIA DI SALERNO

Anche la Campania è stata colpita da un terremoto ieri, seppur non particolarmente intenso. Lo ha segnalato la Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), secondo cui è stato di magnitudo M 2.1 sulla scala Richter. La scossa è avvenuta in provincia di Salerno alle 18:23 di ieri. L'epicentro è stato individuato a latitudine 40.66 e longitudine 15.44, mentre l'ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il Comune più vicino all'epicentro del sisma è Romagnano al Monte, ma entro i 20 chilometri vengono citati da INGV anche: Ricigliano (SA), San Gregorio Magno (SA), Balvano (PZ), Buccino (SA), Salvitelle (SA), Vietri di Potenza (PZ), Caggiano (SA), Auletta (SA), Muro Lucano (PZ), Pertosa (SA), Palomonte (SA), Baragiano (PZ), Savoia di Lucania (PZ), Bella (PZ), Castelgrande (PZ), Petina (SA), Colliano (SA), Sant'Angelo Le Fratte (PZ), Sicignano degli Alburni (SA), Polla (SA), Picerno (PZ), Contursi Terme (SA), Valva (SA), Oliveto Citra (SA), Laviano (SA) e Santomenna (SA).

