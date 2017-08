TERZA GUERRA MONDIALE/ Russia vs Usa: tra sanzioni, dialoghi e dure reazioni (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, Usa e Russia: Rex Tillerson e Sergei Lavrov (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Come anticipato due giorni fa, Russia e Usa si sono incontrati in questo weekend al vertice Sud-est asiatico in cui le due superpotenze sono accolte come Paesi Ospiti. È un primo segnale di riavvicinamento dopo le nuove sanzioni Usa contro il Cremlino; complice anche se non soprattutto l’escalation drammatica nei rapporti con la Corea del Nord, Usa e Russia hanno riallacciato i rapporti con i due ministri degli Esteri, Rex Tillerson e Sergei Lavrov. «Ho constatato la disponibilità dei colleghi statunitensi a portare avanti il dialogo», ha spiegato oggi da Manila il rappresentante di Putin. Fra i temi affrontati c‘è stata la Corea del Nord, sulla quale i due Paesi si sono trovati sullo stesso fronte visto che la Russia ha sostenuto le sanzioni proposte dagli Stati Uniti. Che sia proprio il tentativo di trovare una soluzione unica e unitaria sull’emergenza Pyongyang a rimettere in “normalità” la situazione tra Mosca e Washington?

TERZA GUERRA MONDIALE: USA-RUSSIA, DIALOGO O REAZIONI OSTILI?

LE POSSIBILI REAZIONI DEL CREMLINO

Il riavvicinamento c’è stato, ma Russia e Usa potrebbero anche di nuovo “scontrarsi” nel momento in cui il Cremlino dovesse reagire alle presunte azioni ostili di Washington. Una “terza guerra mondiale” che sembra essere sempre più spesso una “seconda guerra fredda”: «Si è preso in considerazione lo stato delle relazioni russo-americane. Lavrov ha sottolineato che l'adozione della legge sulle sanzioni contro la Russia è un altro anello della catena di passi ostili e minacciosi alla stabilità internazionale ed è un duro colpo alle prospettive di cooperazione bilaterale», si legge nel comunicato pubblicato dal ministero degli Esteri dopo l’incontro avvenuto a Manila tra Rex Tillerson e Sergei Lavrov. II rappresentante del governo Putin ha però espresso un duro “messaggio” contro i rivali d’Oltreoceano, relativo ovviamente alle ultime sanzioni: «queste azioni, compresa la confisca illegale delle nostre proprietà diplomatiche dello scorso dicembre, non potevano essere lasciate senza risposta. In futuro sarà sempre così. Allo stesso tempo siamo pronti a normalizzare il dialogo se Washington rinuncia alla linea del scontro». Il fronte della Corea del Nord è stato ovviamente al centro delle trattative e degli scambi di informazioni tra le sue superpotenze, come spiega ancora Sputnik News nel suo report da Manila: «il ministro russo ha sottolineato l'inammissibilità di un'escalation delle tensioni, che portano a preparativi militari statunitensi nella penisola coreana».

