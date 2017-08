AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: code in aumento per l'esodo (ultime notizie, oggi 8 agosto 2017)

Traffico, l'esodo estivo - La Presse

TRAFFICO IN AUMENTO E PREOCCUPAZIONE PER L'ESODO

I dati forniti dalla Polizia di Stato ci sottolineano come in questa prima parte di agosto ci sia stato un sensibile aumento del traffico sulle autostrade italiane. Questo porta sicuramente a una preoccupazione crescente per quello che si definisce esodo estivo. Sono moltissimi infatti gli italiani che si muovono per raggiungere le loro mete di vacanza. Il fine settimana appena lasciato alle spalle inoltre ci fornisce dei dati molto importanti, sempre riportati dal portale della Polizia di Stato, dove possiamo evincere come siano stati tantissimi gli italiani a prendere il treno. Si registrano 3.5 milioni di passeggeri che si sono mossi con il Gruppo Ferrovie Stato italiano. Sono molti anche gli spostamenti regionali con oltre due milioni di italiani che hanno preso treni per muoversi in località vicine. Quest'ultimo dato ci fornisce anche un'altra indicazione sulle ferie che per alcuni sono state piuttosto brevi e non hanno permesso di andare molto lontano. Staremo a vedere quali saranno le altre novità in merito al traffico e alle code.

AUTOSTRADE, CANTIERI NELLA NOTTE

Nella notte che ci ha portato a oggi, martedì 8 agosto 2017, sono stati diversi i cantieri stradali aperti per effettuare dei lavori. E' così che è importante analizzare con attenzione quelle che sono le situazioni che ci trascineremo fino a questa mattina per evitare di ritrovarsi imbottigliati nel traffico. Un consiglio utile è quello di consultare sempre il portale istituzionale, Autostrade.it, perché aggiornato in tempo reale ci fornisce i problemi che via via dobbiamo evitare e inoltre suggerisce anche percorsi alternativi per evitare di avere delle difficoltà. Partiamo dall'A1 Bologna-Firenze dove al chilometro 242.3 direzione Milano abbiamo trovato chiuso fino alle sei di questa mattina il tratto tra Aglio km 255 e Roncobilaccio. Sull'A16 Napoli-Canosa, sempre fino alle sei, invece al chilometro 111 direzione Napoli era chiuso la porzione di strada compresa tra Candela e Lacedonia. Non sono segnalati per fortuna incidenti o problemi di altra natura come dispersione di materiali o problemi meteorologici.

