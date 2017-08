BAMBINI PERSEGUITATI PERCHE' CRISTIANI/ Anche se maltrattati da compagni e insegnanti, pregano per loro

Bambini cristiani perseguitati

Bambini vittime di bullismo perché cristiani: accade nel Nord Africa, dove le intimidazioni sono all'ordine del giorno. Maryam, una bimba tunisina di 11 anni, viene accusata e disprezzata dai suoi compagni perché è l'unica cristiana in classe. Non può contare neppure sulla solidarietà dei professori, perché alcuni di loro fanno esattamente lo stesso. «Andrai all'inferno», «Sarai punita con il fuoco eterno» e «Tu neghi le tue origini» sono alcune delle frasi che le vengono rivolte. Una situazione insostenibile per le famiglie cristiane, che non sanno come proteggere e tutelare i loro figli. Quando tornano a casa, si sfogano raccontando ciò che accade in classe, ma i loro genitori non possono fare altro che consolarli e insegnare loro a pregare anche per coloro che li trattano male. Si sentono umiliati e sono costretti a imparare i versetti del Corano, ma in chiesa ritrovano la loro dimensione, si sentono a "casa".

CRISTIANI VITTIME DI BULLISMO IN NORD AFRICA

LA CHIESA COME RIFUGIO DALLE PERSECUZIONI

La Bibbia è piena di insegnamenti sulla persecuzione e sui tempi difficili che hanno attraversato i cristiani. E i sacerdoti nelle riunioni che si tengono in chiesa li invitano a pregare anche per le persone che fanno loro del male. «É una situazione molto difficile per i bambini e per noi genitori. Come padre di tre ragazzi conosco benissimo questa triste realtà. E anche gli insegnanti sono spesso coinvolti», ha dichiarato un pastore algerino, come riportato da opendoorsusa.org. Quello dell'integrazione è un problema quindi molto attuale anche per i cristiani, in particolare nel Nord Africa.

