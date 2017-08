BOLOGNA, SCONTRI AL LABAS/ Video ultime notizie, sgombero del centro sociale e scontri con la polizia

Scontri a Bologna per lo sgombero del Centro Sociale Labas

Ci sono stati scontri a Bologna relativamente allo sgombero disposto dalla polizia per il Centro Sociale Labas. Intorno alle 8 del mattino le forze dell’ordine sono intervenute per sgomberare dall’ex Caserma Masini, occupata circa cinque anni fa, e circa trenta attivisti si sono assembrati davanti al cancello per impedire lo sgombero, con assembramenti per non permettere l’ingresso sulla via principale. A questo punto la polizia ha deciso per le cariche, usando anche i manganelli contro i manifestanti e causando le proteste di alcuni residenti, che hanno sottolineato come dal centro sociale non siano mai arrivate iniziative o attività che disturbassero la quiete pubblica. Sono state date alle fiamme alcune balle di fieno utilizzate per impedire l’ingresso nel Centro Sociale, tanto che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere alcuni focolai. Nel contempo, è stato stabilito anche lo sgombero del Laboratorio Crash, altro Centro Sociale storico di Bologna, sul quale sono stati posti i sigilli.

BOLOGNA, TAFFERUGLI AL CENTRO SOCIALE LABAS

SGOMBERATA LA STRUTTURA, LANCIO DI LACRIMOGENI

L’ex Caserma Masini è un edificio di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, ed era stata sgomberata immediatamente dopo la prima occupazione, ma i manifestanti avevano immediatamente rioccupato la struttura. E nel tempo il Centro Sociale Labas è diventato un vero e proprio punto di riferimento anche per molti residenti del quartiere, tanto che sono state allestite delle iniziative come il dormitorio sociale chiamato “Accoglienza Degna”, con 15 posti letto, ed altre opere a sostegno sociale. La situazione è degenerata di primo mattino ed i tafferugli sono divenuti improvvisamente molto violenti, con lancio di lacrimogeni che ha disturbato anche i residenti di via Orfeo, dove si trova il centro sociale Labas. Bisognerà valutare quelle che saranno le decisioni sui fermi avvenuti durante gli scontri e comprendere quelle che sono state le scelte che hanno portato agli sgomberi dei due Centri Sociali, il Labas e il Laboratorio Crash.

