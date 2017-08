CHEF TROVATO MORTO IN CAMPER/ Mario Santilli, ucciso dalla coca e sconfitto dalla vita

Carabinieri (Foto: Lapresse)

Mario Santilli nella vita era stato qualcuno. Aveva girato il mondo, 5 continenti, parlava 7 lingue, e nel suo ristorante a Pune, India, aveva ospitato personaggi di primo livello: da Kabir Bedi al vice ministro Stefano Stefani. Era stato uno chef premiato, un ristorante italiano a 5 stelle il suo, "La dolce vita", e per la sua bravura era stato eletto terzo migliore cuoco di tutta l'India. Poi, come già gli era accaduto nella sua vita, si era sentito mancare la terra sotto i piedi. Dalle stelle alle stalle il passo è breve, la popolarità e le comparsate in tv che lasciano spazio al sapore amaro del fallimento. Aveva avuto tempo per dare la colpa alla "mafia indiana" di avergli incendiato la casa, lui che dopo la delusione di aver visto il suo mondo andare in mille pezzi si era lasciato corrodere vivo dall'eroina. Quando Daniela, un'amica del cuore toccata dalla stessa dipendenza, lo ha trovato senza vita nel suo camper, c'era il telefono che squillava. No, non erano amici. E neanche la moglie indiana o i suoi due figli. A cercarlo erano i pusher, gli spacciatori che lo avevano fatto entrare in un tunnel dal quale Mario, che avrebbe dovuto compiere 50 anni a novembre, non è più uscito.

MARIO SANTILLI, CHEF TROVATO MORTO IN CAMPER

TROVATO DA UN'AMICA

Sulla morte di Mario Santilli, l'ex chef dei vip trovato morto in camper, a Milano indagano i carabinieri della stazione Romana di via Zama, che si sono accertati del fatto che sul suo corpo non vi fossero segni di violenza. Come riportato da Il Corriere della Sera, sabato mattina Mario aveva promesso all'amica Daniela di accompagnarla al Sert di via Conca del Naviglio. Lei, quando aveva visto il camper dell'ex chef, vedendo che l'uomo non rispondeva si era quasi offesa. Gli aveva lasciato un biglietto con la scritta "Sei uno stron...". Poi, però, quando aveva visto che alle 11 di sera l'amico Mario era nello stessa posizione della mattina, ha capito che qualcosa non andava. Ed entrata nel camper si è spaventata:"Gli occhi non erano umidi. Le mani non si muovevano. Gli ho sentito il polso, niente. Poi ho avvicinato la testa sul petto: ho ascoltato il cuore battere. Ma i soccorritori mi hanno detto che quel che sentivo, in realtà, era l’eco del mio". Il rammarico per la morte di Mario non l'abbandona:"Venerdì sera avevamo parlato a lungo, gli avevo fatto una ramanzina. Non poteva continuare con questa vita. Lui mi ha dato ragione, ma poi svicolava come al solito. Era un buono Mario, nessuno merita di morire"

