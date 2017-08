CONCORSI PUBBLICI/ Comune di Milano, 252 posti in palio: un espulso alla prova per Allievi Agenti di Polizia

Concorsi Pubblici 2017 (Foto: LaPresse)

Buone notizie per chi spera di dare una svolta alla propria carriera lavorativa in arrivo dal reparto concorsi pubblici. Il comune di Milano ha infatti annunciato attraverso un recente comunicato apparso sul portale web istituzionale dell'ente, l'approvazione di un programma relativo al fabbisogno di personale per triennio 2017-2019. Secondo quanto stabilito dalla Giunta presieduta dal sindaco di Milano, Beppe Sala, saranno 252 le figure da assumere in organico nel giro di 3 anni. 118 posti saranno riservati ai candidati inseriti in graduatorie già esistenti; 88 posti verranno destinati al Personale Amministrativo; 72 posti saranno Figure Tecniche; 18 Assistenti Sociali e Addetti ai Servizi Socio Assistenziali, 16 posti per Addetti ai Servizi Museali e Culturali e 44 posti per Agenti e Ufficiali di Polizia Locale.

CONCORSI PUBBLICI 2017: ULTIMI BANDI

CONCORSO POLIZIA 2017

Uno dei concorsi più attesi di quest'anno è quello che ha avuto inizio lunedì con la prova scritta: stiamo parlando ovviamente di quello indetto dalla Polizia di Stato che ha messo in palio 1148 posti a tempo indeterminato da Allievi Agenti. Come si apprende da un gruppo Facebook dedicato al concorso, non tutto è filato liscio nelle prime giornate dedicate alle prove scritte in corso alla Nuova Fiera di Roma. Pare infatti che la commissione sia molto severa nei confronti di chi non si attiene al regolamento dell'esame. La conferma di quanto sosteniamo la si ottiene dalla decisione della commissione di estromettere definitivamente dal concorso un candidato che ha avuto l'ardire di aprire il plico delle domande in anticipo rispetto al via libera della commissione. Confermato invece l'accesso ai candidati uomini in pantaloncini corti. In un primo momento si era sparsa la voce, oggettivamente sadica, che vietava l'ingresso all'aula se non con pantaloni lunghi per i candidati di sesso maschile.

© Riproduzione Riservata.