FURTO SACRILEGO/ Mistero nella Chiesa di San Trifone, rubate ostie consacrate: la preghiera di riparazione

Furto in chiesa a Cerignola

A Cerignola furto sacrilego, con grande preoccupazione da parte della Curia Vescovile. Nella chiesa di San Trifone infatti è stata rubata la pisside dal tabernacolo le le ostie. Da parte del Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, don Luigi Renna, è arrivata immediatamente la scomunica e la definizione dell’accaduto come un atto inaudito, compiuto da persone con intenzioni sacrileghe. Il Vescovo Renna ha chiamato a raccolta la Comunità dei fedeli cerignolesi, per celebrare un’ora di adorazione il prossimo 11 agosto alle ore 19 proprio nella chiesa di San Trifone, dove il Vescovo celebrerà l’Eucaristia e per chiedere misericordia. Non è la prima volta che in Puglia, soprattutto negli ultimi mesi, sono andati in scena furti di oggetti consacrati all’interno delle Chiese: diverse le opzioni al vaglio degli inquirenti, dal semplice vandalismo al collezionismo religioso, fino alla celebrazione di messe nere nelle campagne della provincia di Foggia.

FURTO SACRILEGO A CERIGNOLA

IL VESCOVO: "ATTO INAUDITO"

“Carissimi fratelli presbiteri e diaconi, carissimi religiosi e religiose, carissimi fedeli tutti, con profondo dolore vi do notizia che questa notte, nella chiesa parrocchiale di San Trifone in Cerignola, mani ignote e sacrileghe hanno forzato il tabernacolo e derubato la pisside con la SS. Eucaristia. È un atto inaudito, compiuto volutamente per sottrarre le Sacre Specie e utilizzarLe per chissà quali fini sacrileghi. Chi ha compiuto questo gesto è incorso nella scomunica, la cui assoluzione è riservata solo alla Santa Sede, data la gravità dell’atto.” Con questa lettera Luigi Renna, come riportato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il Vescovo ha annunciato quanto accaduto nella chiesa di San Trifone nella notte tra il 4 e il 5 agosto scorso. Un atto che secondo il Vescovo non può essere derubricato a semplice vandalismo, ma che deve far unire in preghiera tutta la Comunità di Cerignola, nell’appuntamento dell’11 agosto, nella speranza che il pentimento, a detta del religioso, possa toccare il cuore dei ladri.

LA PREGHIERA DI RIPARAZIONE

Signore Gesù, che nel sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua, che ci hai mostrato tutto il Tuo amore misericordioso rimanendo tra noi come cibo e bevanda di salvezza, noi ti chiediamo sinceramente perdono per tutte le volte in cui non abbiamo apprezzato sufficientemente la grandezza di questo Tuo gesto d’amore, per le volte in cui non ti riceviamo con le dovute disposizioni, per quando passiamo davanti al tabernacolo con superficialità. Perdona la nostra incapacità di amarti come meriti! Ti chiediamo perdono per la profanazione di chi ti ha sottratto dal tabernacolo della chiesa di San Trifone nella notte tra il 4 e il 5 agosto scorso: Tu che sei misericordioso e onnipotente nell’amore, tocca il cuore di chi ha commesso tale gesto sacrilego e muovilo a conversione. Misericordia per noi, misericordia per tutti, Signore Gesù! Ti adoriamo e ci prostriamo umilmente davanti a Te, per dirti che nella nostra pochezza vogliamo amarti e servirTi! Sii lodato in ogni momento, Signore Gesù presente nel SS. Sacramento!".

