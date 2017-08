IL METEO/ Lucifero continua a infuocare l'Italia, ma al nord piove (oggi, 8 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

PREVISIONI, GIÀ SI INIZIA A PARLARE DI FERRAGOSTO

Mancano sette giorni a ferragosto, ma già se ne inizia a parlare anche dal punto di vista del tempo. Le previsioni del tempo già ci raccontano alcune situazioni che riguarderanno tutti gli italiani pronti a partire per andare in vacanza. Si parla ancora di grande caldo, con gli ultimi giorni Lucifero che continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud. Va inoltre segnalato anche l'anticiclone delle Azzorre che sarà ancora peggiore di quello che l'ha preceduto. Arriverà inoltre Non si fermano però i temporali sul nord del nostro paese che saranno costanti anche per tutta la settimana attuale. Nonostante questo le prospettive sono legate a un cielo abbastanza stabile e con il sole che sarà costante un po' ovunque se si esclude una parte del nostro settentrione. La pioggia dovrebbe essere però abbastanza localizzata nel nord con forse qualche sporadico episodio tra Campania e Puglia. IL

METEO, CALDO DI LUCIFERO NON SI FERMA, MA NEMMENO I TEMPORALI

E' ancora un'Italia spaccata in due quella che ci descrive il meteo. Infatti non si fermerà il caldo scatenato dall'arrivo dell'anticiclone Lucifero, ma allo stesso tempo saranno diversi e intensi i temporali a settentrione. Questi ultimi si concentreranno soprattutto sulla parte occidentale del Piemonte e sulla Valle d'Aosta nella mattinata, spostandosi verso oriente nel pomeriggio andando a colpire anche la Lombardia e colpendo totalmente la regione con capoluogo Torino. Nel resto del nostro paese però ci sarà sole un po' ovunque con totale assenza di precipitazioni e magari qualche nuvola di troppo nel pomeriggio su Toscana e Liguria. Le correnti si muoveranno da nord verso sud sul versante adriatico e dal sud verso il nord su quello tirrenico. Le temperature minime saranno attorno ai ventuno gradi ad Aosta mentre le massime nel pomeriggio raggiungeranno trentasei gradi su Bologna, Firenze, Catanzaro, Roma e Bari.

