INCIDENTE STRADALE/ Namibia, donna italiana di 37 anni muore sul colpo (oggi, 8 agosto)

Un incidente stradale ha coinvolto una donna italiana di 37 anni in Namibia, nelle vicinanze della località di Helmeringhausen. A riportare l'accaduto è stata la pagina Facebook del locale West Coast Safety, secondo cui la donna al momento della tragedia era a bordo di una Toyota Hilux insieme ad altri 3 connazionali. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pilota avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare. Il veicolo si sarebbe poi ribaltato, provocando la morte sul colpo della 37enne e ferite di vario grado per le altre donne a bordo. Nel frattempo la Farnesina è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Pretoria e fa sapere che "sta prestando loro ogni possibile assistenza anche ai fini del rimpatrio della salma in Italia". Secondo quanto raccolto da askanews, il decesso sarebbe avvenuto venerdì 4 agosto.

INCIDENTE STRADALE, ULTIME NOTIZIE 8 AGOSTO 2017

CENTAURO DI ODERZO MUORE SULLA SP54

Ancora un morto a causa di un incidente stradale nel territorio di Eraclea. A darne notizia è il portale Venezia Today, secondo cui la vittima, un centauro che guidava una moto di grossa cilindrata, è morta dopo aver perso il controllo del suo mezzo. L'allarme è stato lanciato quindici minuti prima delle ore 21 di ieri, sulla strada provinciale 54. Nell'impatto che ha tolto la vita al centauro, un 47enne residente ad Oderzo, nel Trevigiano, sarebbe coinvolta anche un'altra macchina. Sul pilota, infatti, si sono concentrati i rilievi delle forze dell'ordine, che hanno notato l'assenza di segni d'urto sulla carrozzeria del veicolo. In attesa di stabilire come sia avvenuto precisamente l'impatto, non ci sono dubbi che il motociclista stesse procedendo in direzione di Caorle mentre la presunta auto coinvolta arrivava dal versante opposto.

