Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 8 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 94/2017)

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni di oggi

La fortuna ritorna a lambire il territorio italiano, grazie alla nuova estrazione di Lotto e 10eLotto. Questa sera verranno decretati i nuovi vincitori e verranno distribuiti nuovi premi: sarete fra chi taglierà il traguardo? Prima di scoprirlo, rivediamo insieme le vincite dell'ultimo concorso del Lotto, che ci portano fino a Tivoli per scoprire il primo posto del podio. Un fortunello della provincia di Roma ha infatti conquistato un terno secco del valore di 22.500 euro grazie ad una giocata sulla ruota della Capitale, una vincita che lo ha posizionato a parimerito con un altro vincitore di Viareggio, che ha registrato lo stesso premio. Secondo posto invece per il terno da oltre 10 mila euro realizzato a Pescia, in provincia di Pistoia, grazie ad una combinazione vincente sulla Ruota di Firenze. In totale il gioco Sisal ha distribuito premi da oltre 6 milioni solo nell'ultimo appuntamento, mentre sale a 708 l'ammontare generale dall'inizio di quest'anno. La vincita più alta del 10eLotto ha premiato invece un giocatore di Napoli con più di 53 mila euro, grazie ad un 8 vincente con opzione Oro. Secondo posto per due vincite gemelle da 32 mila euro ciascuna, grazie a due combinazioni di un giocatore di Fiumicino, in provincia di Roma, e di Fiumefreddo, nel catanese. Il montepremi complessivo del gioco Sisal è di più di 2,2 miliardi di euro dall'inizio di quest'anno, mentre 22,8 milioni di euro sono stati distribuiti solo nell'ultimo concorso.

Lotto, la smorfia napoletana

Il nuovo concorso del Lotto che si terrà questa sera, ha già spinto migliaia di giocatori ad abbandonare le spiagge per registrare la propria schedina. Il desiderio di trovarsi fra i vincitori non abbandona gli appassionati della Sisal nemmeno in queste giornate più roventi, complice la possibilità di godere di un po' di aria condizionata. Se siete invece fra i ritardatari, affrettatevi ed avvicinatevi alle ricevitorie più vicine, oppure ricordatevi che si può partecipare all'estrazione anche grazie all'app online ufficiale del gioco del Lotto, direttamente grazie al nostro smartphone, tablet o pc. Intanto noi vi raccontiamo la news scelta per oggi, da cui la smorfia napoletana ci aiuterà ad estrarre i numeri vincenti. Si parla tanto di gatti e delle loro espressioni, un tema che divide i cultori del felino e chi invece ritiene che non abbiano emozioni. Uno studio recente ha deciso di trovare una risposta a quest'annosa domanda, grazie ad un sistema di codifica delle espressioni del muso dei gatti. Dopo aver raccolto numerosi dati, gli esperti hanno creato il primo CatFACS ed hanno risolto ogni dubbio: il sistema collega infatti i comportamenti dei gatti alle loro emozioni, individuando diverse espressioni. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il gatto, 34, l'espressione, 70, l'emozione, 72, il comportamento, 55, il muso, 30. Come Numero Oro scegliamo invece il codice, 28.

Come lo spendo il jackpot?

Il Jackpot del Superenalotto continua a fare gola a tutti i giocatori desiderosi di raggiungere il primo posto delle vincite. Anche se il montepremi più succoso ha già concesso il proprio bottino diversi giorni fa, la Sisal ha rimesso subito in gioco un nuovo super premio da conquistare. Gli appassionati sono già pronti per conoscere i numeri fortunati, anche se l'incognita rimane come spendere una vincita così milionaria. Anche per oggi ritorna la nostra Rubrica a chiarirvi ogni dubbio grazie all'aiuto di KickStarter, che oggi ha posto alla nostra attenzione un progetto collegato alla privacy. Al mondo d'oggi, l'uso della tecnologia ci ha permesso infatti di annullare le distanze, ma emerso un grande problema per quanto riguarda l'identità digitale, la possibilità che le nostre conversazioni vengano "spiate" da qualcuno e molto altro ancora. Nope Sound Blocker permette di risolvere questo tipo di problema, grazie ad un jack da inserire nello slot audio di pc, smartphone e talbet. In questo modo la nostra vita su internet verrà protetta dai malintenzionati, anche nel caso in cui volessero sfruttare la webcam prevista nel nostro dispositivo. La cover di Nope permette infatti di coprire la webcam in modo semplice e grazie ad un design minimalista. 35 giorni di tempo per decidere di essere fra i promotori di questa iniziativa, con la consapevolezza che il goal è già stato raggiunto. I numeri vincenti? Arrivano fra poco!

Superenalotto, le quote dell’ultimo concorso

18,6 milioni di euro: questo il Jackpot previsto per il concorso del Superenalotto di questa sera. Il montepremi si potrebbe affacciare nel nuovo appuntamento, dopo la conquista ultramilionaria avvenuta la settimana scorsa. I giocatori sono già pronti a sfidare la sorte, mentre si continua a vivere ancora aria di festa nelle località che sono state protagoniste delle vincite dell'ultimo appuntamento. Prima di tuffarci nella nuova estrazione, rivediamo le ultime quote distribuite dalla Sisal. Assenti il 5+1 ed il 5+, mentre il primo posto viene conquistato dal 5 grazie ad un premio di oltre 30 mila euro conquistato da sei fortunelli. Secondo posto invece per il 4+ ed il suo premio di 26.320 euro, registrato da tre tagliandi fortunati, mentre 2.179 euro è il premio che il 3+ ha donato ai suoi 124 vincitori. Scende di qualche punto il premio del 4, pari a 263,20 euro, e centrato da 702 giocatori, contro i 21,79 euro che il 3 ha donato a 25.732 appassionati. Si ritorna ai minimi storici per il 2 ed il suo premio da 5 euro: i vincitori sono stati 386.200. Per le quote standard, il timone spetta ancora una volta al 2+ da 100 euro, indovinato da 2.021 giocatori. 10 euro a testa invece per ciascuno dei 12.824 appassionati che ha realizzato l'1+ e 5 euro cadauno per i vincitori dello 0+, in tutto 26.178.

