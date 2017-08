MATTIA DALL'AGLIO / Nuoto: morto a 24 anni mentre si allena, c'è un indagato (oggi, 8 agosto 2017)

Mattia Dall'Aglio

C'è un indagato per la morte di Mattia Dall'Aglio, giovane promessa azzurra del nuoto, trovato riverso per terra domenica pomeriggio nella sala pesi della palestra in cui si stava allenando. Lo riferisce Il Corriere della Sera, sottolineando che l'accusa mossa ad una persona rimasta ancora protetta dall'anonimato, è quella di omicidio colposo. A coordinare l'attività investigativa sono il capo della procura di Modena Lucia Musti e il sostituto Katia Marino, che hanno disposto per giovedì prossimo l'autopsia sul corpo dello specialista dello stile libero e della rana, decise a capire se il decesso è stato causato come sostenuto in primo luogo da un infarto o se invece è stato l'urto alla testa a provocarne la morte. Quel che è certo è che le forze di polizia che hanno effettuato il primo sopralluogo dopo l'allarme lanciato dal vigile del fuoco che ha tentato di salvarlo utilizzando un defibrillatore, è che vicino al corpo non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente o proibita.

MATTIA DALL'AGLIO, NUOTATORE MORTO: ULTIME NOTIZIE

IL RICORDO DI MAGNINI E SCOZZOLI

Lo sconforto per la morte improvvisa del nuotatore Mattia Dall'Aglio è ancora vivo soprattutto nel suo mondo. E sono tanti i campioni che in queste ore gli stanno rendendo omaggio pubblicamente, a conferma che Dall'Aglio era una personalità conosciuta nel microcosmo nuoto. Tra questi anche l'ex iridato nello stile libero, Filippo Magnini, che come riferisce Corriere.it lo ricorda come "un ragazzo forte e promettente. Lo ricordo come giovane emergente al mio fianco sul podio di una manifestazione a Milano. Siamo tutti dispiaciuti". Si aggiunge al coro del rimpianto anche Fabio Scozzoli, già campione del mondo della rana, che sul suo profilo Twitter ammette tutto il proprio rimpianto:"Impossibile non averti voluto bene. Ti porterò nel mio cuore. Ciao Matti". A sottolineare la validità del ragazzo è anche il suo ex allenatore, Vincenzo Piscopo, che ne parla come "un ottimo ragazzo e un ottimo atleta, molto talentuoso. Era ben voluto da tutti e aveva molti amici".

© Riproduzione Riservata.