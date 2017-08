RAFAEL TELLO/ Chi è il teologo che ha ispirato Papa Francesco nato 100 anni fa. E quella profezia....

Papa Francesco (Foto: Lapresse)

Nasceva 100 anni fa Rafael Tello, il fondatore della Teologia del Popolo, il pastore dedito all'evangelizzazione, o semplicemente l'ispiratore più influente di Papa Francesco. Un prete vecchio stampo, Rafael Tello, che interpretava la missione della Chiesa come strettamente vincolata alla ricerca e all'assistenza dei poveri. Definito da Enrique Ciro Bianchi come "un uomo intriso di sapienza evangelica che sapeva pensare le cose della vita alla luce dell’amore e dell’azione salvifica di Dio", fra le iniziative pastorali più popolari di Tello, quella più nota e che prosegue tuttora è il pellegrinaggio giovanile al santuario mariano di Lujàn. Un uomo che della fede ha fatto la sua ragione di vita, che per la Chiesa ha lottato e ai suoi è rimasto fedele, anche quando il sistema sembrava andargli contro, anche quando venne allontanato dall'insegnamento. Lo ha fatto, come osservava Enrique Bianchi, "preoccupandosi di presentare la sua teologia nell'alveo del Magistero e della ricca Tradizione ecclesiale.

RAFAEL TELLO, IL FONDATORE DELLA TEOLOGIA DEL POPOLO

TELLO SECONDO BERGOGLIO

Ma ad intrigare in maniera particolare è il fatto che il teologo Rafael Tello è stato di fatto l'uomo che ha ispirato il cammino da pastore di Papa Francesco. E fu lo stesso Bergoglio, in qualità di arcivescovo di Buenos Aires nel 2012, come riporta Avvenire, ad inquadrarne il profilo di uomo di Chiesa in un contesto particolare come quello degli anni Settanta:"Tello cercò fedelmente strade per la liberazione integrale del nostro popolo portando fino in fondo la novità evangelica senza cadere nei riduzionismi delle ideologie. Non lo riguardano, non lo comprendono, né le condanne né i sospetti delle due Istituzioni sulla teologia della liberazione emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede. Oggi, con la prospettiva che ci dà la storia, possiamo dire senza alcun dubbio che la riflessione e la pastorale che animavano padre Tello intendevano accompagnare l’azione liberatrice di Dio evitando gli estremismi dell’attivismo secolarizzato-politicizzato da un lato, e della rassegnazione fatalistica dall’altro". Bergoglio aggiunse che Tello "ha aperto molte delle vie che oggi percorriamo nella nostra pastorale, e ha saputo farlo coniugando lo slancio profetico con l’adesione ferma alla sana dottrina ecclesiale".

LA PROFEZIA SUL FUTURO

E a proposito dello slancio profetico di Rafael Tello, c'è una previsione in particolare che non può non destare impressione a distanza di molti anni. Il tomista, fondatore della Teologia del Popolo, conosceva Bergoglio da quando l'attuale Pontefice aveva soltanto 17 anni e uno dei loro ultimi incontri avvenne pochi mesi dopo la nomina ad arcivescovo di Buenos Aires del futuro Papa. Pochi mesi prima di morire a Luján (decesso avvenuto il 19 aprile 2002, ndr), e per la precisione il 20 gennaio 2002, Rafael Tello indirizzò a Bergoglio una lettera dai contenuti sorprendenti. Questo -come riporta Avvenire- è quanto si poteva leggere all'interno della sua missiva:"Per me, il problema più grande della Chiesa argentina è come arrivare a questa immensa maggioranza di cristiani cui la Chiesa istituzionale non ha presa. Credo che tu abbia una missione provvidenziale di iniziare una riforma nella Chiesa (Buenos Aires? Argentina? Più in là? Io non so). Chiedo a Dio che tu possa compierla". Evidentemente è stato ascoltato.

