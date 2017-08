TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord: "Minacciamo solo gli USA e i loro alleati"

Terza guerra mondiale, Pyongyang (Foto: LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. La minaccia della Corea del Nord non è mondiale, ma rivolta solo agli Stati Uniti e ai paesi che si uniranno a loro nelle operazioni militari contro Pyongyang. Lo ha precisato il ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong-ho a Manila nel corso del meeting regionale ASEAN per la sicurezza. Un chiarimento che però non spazza i timori di un'eventuale Terza guerra mondiale. Il ministro ha spiegato che Pyongyang deve essere in grado di colpire gli Stati Uniti con missili balistici intercontinentali per evitare l'invasione USA e, come riportato dall'agenzia Reuters, non intende condurre negoziati sul programma nucleare e missilistico, che rappresenta una necessità strategica contro la minaccia americana. E infatti nel mese di luglio sono stati condotti dalla Corea del Nord due test missilistici con Hwaseong-14: secondo Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone sono stati usati missili intercontinentali, per l'esercito russo invece erano a medio raggio.

TERZA GUERRA MONDIALE: COREA DEL NORD VS SUA

SANZIONI ALLA RUSSIA, PARLA IL GOVERNATORE DEL VENETO

Anche quello russo è un fronte caldo per gli Stati Uniti. Tengono banco ad esempio le stazioni imposte alla Russia, che hanno ripercussioni anche in Italia. Ne ha parlato il governatore del Veneto, Luca Zaia, secondo cui le sanzioni imposte sono dannose e hanno provocato perdite per circa un miliardo di euro al Veneto. «Qui possiamo parlare di una ovvia esasperazione nei confronti della Russia. Un gran numero di persone sono legate a Mosca da diversi scambi e relazioni non solo di natura economica», ha dichiarato Zaia a Sputnik, spiegando che dietro queste sanzioni c'è il tentativo di "mostrare i muscoli" nei confronti di Vladimir Putin. Le sanzioni però vanno eliminate. Lo ha ribadito il governatore del Veneto, lamentando le perdite che ha dovuto registrare la sua regione: «Le sanzioni dovrebbero essere eliminate, dobbiamo riprendere il dialogo, far ripartire la diplomazia e, infine, porre fine a questa storia con le sanzioni che sono inutili e distruttive».

© Riproduzione Riservata.