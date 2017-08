Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Marche, sisma M 1.0 ad Ascoli Piceno (8 agosto 2017, ora 0:05)

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Italia-Svizzera, scossa di magnitudo 2

Un terremoto di magnitudo M 2.0 sulla scala Richter è avvenuto sul confine tra l'Italia e la Svizzera. Stando ai dati pubblicati dalla Sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è avvenuto alle 21.43 con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L'epicentro invece è stato localizzato a latitudine 46.17 e a longitudine 7.42. Nella serata ieri, invece, c'è stata una lieve scossa, di magnitudo M 1.0, nella provincia di Ascoli Piceno. Il comune più vicino all'epicentro è Arquata del Tronto, ma entro i 20 chilometri vengono segnalati anche i seguenti: Montegallo (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC), Montemonaco (AP), Norcia (PG), Accumoli (RI), Acquasanta Terme (AP), Ussita (MC), Montefortino (FM), Visso (MC), Preci (PG) e Bolognola (MC). L'epicentro è stato individuato con precisione a latitudine 42.82 e a longitudine 13.24, ad una profondità di 16 chilometri.

Isole Eolie, scossa di magnitudo 2.5

Una scossa di terremoto è avvenuta ieri alle 20:38 nella zona delle Isole Eolie. Lo ha segnalato la Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), secondo cui il sisma è stato di magnitudo M 2.5 sulla scala Richter. L'ipocentro è stato individuato a 165 chilometri di profondità, mentre l'epicentro è stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 38.51, longitudine 15.06. Il terremoto è stato avvertito nella provincia di Messina e in particolare a Lipari e Santa Marina Salina. Ma non è l'unica scossa sismica registrata ieri: un terremoto di magnitudo M 2.4 è stato avvertito ad esempio in provincia di Macerata. Ussita il comune più vicino all'epicentro del sisma. Entro i 20 chilometri invece: Visso (MC), Bolognola (MC), Acquacanina (MC), Fiastra (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC),, Fiordimonte (MC), Pieve Torina (MC), Pievebovigliana (MC), Monte Cavallo (MC), Preci (PG), Sarnano (MC), Muccia (MC), Montefortino (FM), Montemonaco (AP), Amandola (FM), Cessapalombo (MC), Gualdo (MC), Norcia (PG), Serravalle di Chienti (MC), Sellano (PG) e Camerino (MC).

© Riproduzione Riservata.