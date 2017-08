VESCOVO TORNA MISSIONARIO/ A 71 anni va in Honduras, ma prima sospende un prete e denuncia un giro di mazzette

Gianfranco Todisco, vescovo torna missionario

Poteva pensare alla pensione, invece ha fatto un tuffo nel passato ed è tornato a fare il pastore, andando in missione. Questa è la storia di monsignor Gianfranco Todisco, che fino alla fine di giugno guidava la diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, in Basilicata. Sempre attento alle questioni di lavoro e ai migranti, il vescovo ha preso carta e penna per scrivere a papa Francesco, annunciando la volontà di lasciare al sua diocesi per andare in Honduras. La sua scelta non ha sorpreso del tutto i fedeli, perché il vescovo nel 2002 si era presentato proprio col carisma del missionario degli Ardorini. Ha fatto le prime esperienze missionarie a 12 anni, quindi non considera eccezionale il ritorno alle origini della sua vocazione. «D'altra parte ho cercato di vivere anche il ministero episcopale come una missione», ha raccontato a Famiglia Cristiana. Monsignor Todisco è stato 21 anni in missione: dal Sudamerica al Centramerica, passando per Africa, Filippine e Indonesia.

VESCOVO IN MISSIONE: LA STORIA DI GIANFRANCO TODISCO

PRIMA DI PARTIRE L'ENNESIMO CONTRIBUTO

Proprio viaggiando monignor Gianfranco Todisco si è reso conto che i missionari italiani stanno diminuendo: «Questo ha alimentato la mia inquietudine», ha confidato. Questo lo ha spinto a partire. E quando ha sentito crescere questa determinazione ha scritto a papa Francesco, che gli ha risposto con un biglietto: «Grazie per quello che hai scritto, mi ha fatto molto bene, ci penserò. E cercherò di darti risposte concrete». Bergoglio dopo un mese lo ha chiamato al telefono chiedendogli se veramente voleva andare in missione. Dopo due mesi la telefonata del cardinale Marc Ouellet, che temeva ci fossero difficoltà in diocesi. La terza telefonata, quella del nunzio apostolico in Italia, serve invece a definire la data della partenza per Tegucigalpa, dove ha deciso di mandarlo il pontefice. In diocesi aveva portato l'esperienza da missionario, in missione porta quella da vescovo. Prima di partire però ha voluto dare l'ennesimo contributo alla comunità: ha denunciato la compravendita di posti di lavoro, un giro di mazzette. Inoltre, ha sospeso un prete che aveva fissato un "tariffario" per le celebrazioni.

IN LINEA CON LA "CHIESA IN USCITA" CHE VUOLE IL PAPA

Una scelta coraggiosa, controcorrente, lontana dal carrierismo ecclesiale quella di monsignor Gianfranco Todisco. Quattro anni in anticipo rispetto alla scadenza naturale, ha lasciato la guida della diocesi in Basilicata per andare in missione. Nessun dubbio: «La certezza di aver fatta la scelta giusta me l'ha data la risposta positiva di Papa Francesco e la sua telefonata», ha raccontato a La Stampa prima di partire. Molti confratelli vescovi hanno apprezzato la sua scelta, del resto in linea con le parole di papa Francesco che vuole una "Chiesa in uscita", cioè che "sa fare il primo passo", sa prendere iniziativa senza paura, andando incontro agli esclusi. «È ciò che spero di fare una volta arrivato in Honduras, mettendomi a completa disposizione del vescovo, ovunque egli ritenga ci sia maggiore bisogno per portare a tutti la bella notizia che Dio ci vuole bene e Gesù ce l'ha fatto conoscere da vicino».

