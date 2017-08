ATTENTATO A PARIGI?/ Ultime notizie e video, auto contro militari, sei feriti: è un attacco terroristico?

Attentato a Parigi? Auto contro militari: le ultime notizie

Torna la paura terrorismo in Francia: un auto poco dopo le 8 ha travolto un gruppo di soldati alla periferia di Parigi. L'attacco è avvenuto a Levallois-Perret, nel dipartimento di Hauts-de-Seine, contro i militari francesi dell'operazione Sentinelle, lanciata da Françoise Hollande dopo gli attentati dei mesi scorsi. Secondo France Info Radio Reports ci sono molti feriti: quelli accertati per ora sono sei, di cui due versano in condizioni più serie, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Un'operazione di polizia è in corso per individuare il mezzo, che è riuscito a ripartire dopo la violenta aggressione. Le forze di sicurezza stanno infatti cercando l'auto. I militari erano stati già oggetto di un attacco negli ultimi giorni: sabato scorso un uomo con un coltello aveva provato ad attaccare i soldati.

TERRORISMO A PARIGI? NUOVO ATTACCO: IL VIDEO

?? Incident à Levallois Perret : intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) 9 agosto 2017

