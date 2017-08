AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A24 (ultime notizie, oggi 9 agosto 2017)

Traffico, l'esodo estivo - La Presse

INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A24 ROMA-TERAMO

Nella notte c'è stato un incidente sull'A24 Roma-Teramo al chilometro 12.6 direzione Roma con il tratto tra Castel Madama e Tivoli che è stato chiuso. Importante è sempre controllare con attenzione il portale istituzionale, Autostrade.it, dove possiamo trovare aggiornamenti in tempo reale e anche dei consigli per evitare il traffico. Nella notte è stato spiegato che era consigliato prendere l'entrata Tivoli per chi andava verso Roma e di uscire a Castel Madama per chi invece veniva da Tivoli. L'incidente è avvenuto attorno alle 22.11 quindi questa mattina non dovrebbero esserci problemi, visti anche i soliti rapidi interventi degli addetti alle autostrade. Il portale non ha sottolineato né le dinamiche dell'incidente né se ci sono stati dei feriti più o meno gravi. E' probabile che già nelle prime ore di oggi si sappia qualcosa di più preciso su questo incidente.

CONTINUA IL TRAFFICO PER L'ESODO

Continua anche nella giornata di oggi, mercoledì 9 agosto 2017, l'esodo estivo che porta traffico sulle nostre autostrade. E' molto interessante andare a consultare il portale della Polizia di Stato dove sono analizzate le ultime situazioni legate alle code sulle nostre strade. Bisognerà fare molta attenzione al sud Italia dove viene considerata come particolarmente ''bollente'', e non solo per il caldo, la Salerno-Reggio Calabria. Il portale specifica come ci sarà traffico soprattutto sulla Statale 106 in direzione delle località marine a Cosenza e Crotone. Non solo sud però perché il traffico viene segnalato anche in Emilia Romagna dove la giornata di oggi potrebbe essere piuttosto caotica. Ieri per esempio ci sono state code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione A1 sull'A14 Bologna-Taranto. Va tenuta sotto controllo anche la situazione legata al meteo con il consiglio di portare, soprattutto per i viaggi lunghi, a bordo acqua se ci si dovesse trovare proprio all'interno di un lungo ingorgo sotto il sole.

