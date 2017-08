Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: numeri vincenti! (conc 231/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

Ferragosto si avvicina e non c'è modo migliore per festeggiarlo di una bella vincita al SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Oggi, come ogni mercoledì, è in programma l'estrazione, quindi fissate l'appuntamento con la fortuna e sperate che la dea bendata si presenti. I numeri sono pronti a dar spettacolo, quelli vincenti e quelli del ricco montepremi, peraltro messo in palio in un'unica serata. Le possibilità di vincere non sono affatto poche, perché non si trionfa solo indovinando la combinazione fortunata, cioè la sestina vincente. Si può ottenere una discreta somma anche con il 5, il 4 e il 3 o realizzando anche il 2. Lo testimoniano anche i dati relativi all'ultima estrazione del SiVinceTutto, quella del primo concorso del mese: sono stati distribuiti premi per ben 424.308 euro. Non male, vero? Pensate ad esempio ai tredici che hanno realizzato il 5, ognuno da 1.109,73 euro. Si può fare però sempre meglio, questo deve essere l'obiettivo in vista dell'estrazione di stasera. Anche perché la realizzazione o meno del 6 incide sulla distribuzione del montepremi. Se, ad esempio, vengono indovinati tutti i numeri vincenti, al 6 viene riservato il 40,27% del montepremi, quindi viene lasciato al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece il premio di prima categoria non viene assegnato, le percentuali cambiano: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Agli appassionati di SiVinceTutto però questi numeri interessano relativamente: contano quelli che verranno estratti stasera. Il "6" continua a non farsi acchiappare, ma l'appuntamento di oggi potrebbe essere quello giusto per trionfare. E allora prima di concentrarci sull'estrazione di oggi, che seguiremo in diretta per fornirvi la combinazione fortunata, scopriamo cosa è successo la settimana scorsa. I numeri vincenti dell'estrazione di SiVinceTutto del concorso numero 230 sono stati 6-18-48-52-59-78. Presto conoscerete la sestina vincente. Buona fortuna!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.