IL METEO/ Anche oggi caldo record: la lista delle città da bollino rosso (9 agosto 2017)

Il Meteo, anche oggi caldo record (Foto: LaPresse)

L'Italia resta sulla graticola dell'anticiclone africano Lucifero e salgono a 17 le città con un caldo da "bollino rosso". La lista è stata comunicata dal ministero della Salute attraverso il Bollettino delle ondate di calore. Tra oggi e domani il caldo sarà estremo a Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Il bollino sarà "arancione" ad Ancona, Pescara e Trieste. Domani sarà una giornata da "bollino verde" invece per Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona. L'ondata di calore si attenuerà a Bologna, Civitavecchia, Firenze e Genova, dove domani si passerà al "bollino giallo". Secondo le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it la nuova ondata di caldo estiva è in via di esaurimento, quindi il caldo dovrebbe essere sopportabile a Ferragosto.

METEO, LUCIFERO NON DÀ TREGUA: TEMPERATURE RECORD ANCHE OGGI

MA IL CALDO NON È ANCORA FINITO

Al Centrosud e sulle Isole le temperature saranno estremamente alte oggi e domani con picchi ancora intorno ai 38-40 gradi. Il caldo comincerà ad attenuarsi dapprima al Centro e sulla Sardegna, poi tra venerdì e sabato anche al Sud e in Sicilia. Non mancheranno le fasi temporalesche, la più attiva è prevista tra domani e venerdì. Al Sud invece niente precipitazioni di rilievo per giorni. Chissà se anche oggi Grazzanise si confermerà la città con la più alta temperatura percepita, ben 55 gradi. Da una settimana il paese del Casertano vanta questo non invidiabile primato. Caldo record anche a Marina di Ginosa e a Ponza, dove i gradi percepiti sono 49, mentre a Capo Palinuro sono 47. Altra città caldissima in questi giorni è Ferrara, la temperatura ieri è stata di 43 gradi. Sono 46 i gradi a Capo Carbonara in Sardegna e a Catania Sigonella, 44 a Olbia, Ustica, Guidonia, Frosinone e Brindisi.

