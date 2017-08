INCIDENTE STRADALE/ A24, scontro auto-camion: morti due attivisti nella difesa dei diritti civili (9 agosto)

Incidente stradale, le ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Tragedia sull'autostrada A24, dove ieri è avvenuto un incidente stradale mortale a causa di uno scontro tra un'auto e un camion. L'impatto è avvenuto all'altezza del km 13+600, tra Tivoli e Castel Madama. L'auto si è ribaltata e hanno perso la vita le due persone a bordo, Guido Petrocchi e Gisella Venditti. Il traffico è andato in tilt ed è stato necessario istituire l'uscita obbligatoria a Castel Madama, quindi fino alla rimozione dei mezzi l'entrata è stata accessibile solo da Tivoli. Oltre al personale della Strada dei Parchi, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Entrambi era molto attivi sul territorio ed erano considerati nella zona due capisaldi per la difesa dei diritti civili: Petrocchi era rappresentante dell'associazione Rosso Tutela e Assotutela, a difesa dei diritti cittadini, ma era anche attivo in organizzazioni a difesa dell'ambiente e degli animali.

INCIDENTE STRADALE, ULTIME NOTIZIE 9 AGOSTO 2017

CHIAVARI, 50ENNE RISCHIA DI PERDERE UNA GAMBA

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'Aurelia, a Chiavari, sulla strada che appena fuori la cittadina porta in direzione di Rapallo. Un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza delle Cisterne: ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di circa 58 anni che nel violentissimo urto ha riportato una grave ferita alla gamba. A causa di questo incidente è stato necessario l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco. Il ferito, inizialmente soccorso dai militi della Croce Verde di Lavagna, poi è stato accompagnato alla piazzola dedicata all'elisoccorso di Cogorno. L'uomo è stato portato poi all'ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi: stando a quanto riportato da GenovaToday, rischerebbe di perdere la gamba. I medici del policlinico interverranno per salvare l’arto dalla semi-amputazione. Intanto resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.

