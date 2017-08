LE MEDUSE SONO TROPPE? CUCINIAMOLE/ Ecco come si prepara e - incredibile - sono anche buone

Meduse, piatto prelibato?

Stando a quanto riportato sul quotidiano La Repubblica, per le Meduse è stata finalmente trovata una collocazione fuori dal mare, per smettere di considerarle a tutti gli effetti il terrore delle nostre acque. Le temibili meduse quadrifoglio, infatti, hanno trovato nelle piattaforme inserite nel mar Adriatico per l’estrazione di gas il loro habitat naturale. E’ successo a sorpresa in molte zone tanto che la specie, considerata a rischio estinzione, starebbe proliferando in maniera sicura e creando nutrite colonie anche in zone in cui la loro presenza non era mai stata osservata. Questo però potrebbe anche non essere necessariamente un male. Le meduse infatti potrebbero trovare nuove applicazioni sulle tavole di tutti gli italiani, e per chi dovesse restare perplesso verso questa possibilità, c’è sempre il famoso adagio “provare per credere” con una delle possibili varianti riguardanti il consumo di meduse, che sta diventando sempre più di tendenza in cucina.

MEDUSE A TAVOLA

UNA NUOVA ALTERNATIVA DAL MARE ALLA CUCINA?

Questo perché le meduse, ed in maniera particolare la specie della medusa quadrifoglio, hanno proprietà nutritive che molto spesso erano state ignorate, concentrandosi più sul loro aspetto velenoso che sicuramente ha irritato molte persone nel corso delle loro vacanze. Secondo il centro italiano ricerche e studi per la pesca, le meduse sono ricche di sali, proteine e collagene e nel continente asiatico sono da tempo state inserite nei menu di milioni di persone. Non ancora in Italia, dove comunque sono vigenti rigide regolamentazioni per quanto riguarda la conservazione dei prodotti marittimi. Per mangiare in sicurezza una medusa è necessario un processo di disidratazione che la rende al cento per cento commestibile, con qualità nutritive di cui sopra in abbondanza. Marinata come antipasto o in padella da mangiare come contorno, la medusa sta conquistando sempre più spazio tra le ricette degli chef e in Italia potrebbe diventare la nuova tendenza, soprattutto se accompagnata a prodotti tipicamente estivi come mozzarella o pomodorini.

