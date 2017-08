METRO M1 CHIUSA/ Atm news, linea Rossa sospesa tra Pagano e Bisceglie per malore passeggero (ultime notizie)

Immagine di repertorio (LaPresse)

Nessun allarme bomba sospetto nella metro di Milano, dove oggi la linea M1 Rossa è stata temporaneamente sospesa tra le stazioni di Pagano e Bisceglie. A darne notizia in tempo reale tramite i suoi canali social è stata la stessa società di trasporti milanese Atm, che ha annunciato il blocco della circolazione nel primo pomeriggio di oggi. La sospensione del servizio è scattata poco prima delle ore 14:00 quando tramite il profilo Twitter, Atm Informa ha fatto sapere: "#M1: la circolazione è momentaneamente sospesa. Seguono aggiornamenti". Solo qualche minuto dopo è stato chiarito il motivo della chiusura dovuto al soccorso in atto in favore di un passeggero colto da malore, nonostante l'azienda di trasporti abbia tranquillizzato sul funzionamento delle altre tratte della linea Rossa.

METRO M1 CHIUSA, TRATTA PAGANO-BISCEGLIE SOSPESA

SOCCORSO PASSEGGERO COLTO DA MALORE

Dopo la sospensione della linea M1 della metro di Milano, tra le stazioni di Pagano e Bisceglie in seguito ad un malore di un passeggero che ha chiaramente richiesto il pronto intervento dei soccorritori, Atm ha informato in tempo reale l'arrivo di autobus sostitutivi. Nonostante la circolazione tra le due stazioni della tratta fosse stata interrotta, l'azienda ha assicurato il regolare funzionamento della tratta Sesto FS-Pagano/ Rho Fiera, oltre che l'arrivo di ben 16 bus che si sono adoperati a collegare la tratta interessata dalla chiusura, evitando o comunque limitando in tal modo possibili disagi. Nei minuti passati, l'account ufficiale di Twitter ha informato i passeggeri ed i propri follower della seppur lenta ripresa della circolazione tra Pagano e Bisceglie, nonostante qualche giustificato rallentamento. Tutto, dunque, sembra essersi risolto per il meglio e dopo i soccorsi resi al passeggero, la linea M1 sembra essere definitivamente ripristinata e perfettamente funzionante. Eventuali ed ulteriori aggiornamenti saranno resi in tempo reale tramite l’account ufficiale di Twitter.

© Riproduzione Riservata.