NOTTE DI SAN LORENZO/ Perseidi, pioggia di stelle cadenti: il 12 agosto picco di visibilità, come osservarle?

Notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti: in arrivo le Perseidi

NOTTE DI SAN LORENZO. Pronti per la magica pioggia di stelle cadenti? Manca poco alle Perseidi, uno dei fenomeni astronomici più suggestivi dell'anno. Sono note come le Lacrime di San Lorenzo, perché tradizionalmente collegate alla notte del 10 agosto dedicata al santo. Quest'anno saranno osservabili nella serata del 12 agosto, dal tramonto fino alle prime luci dell'alba del 13. Per osservarle bisognerà aspettare la parte più alta della notte, nonostante la luce della luna possa dare fastidio. Il motivo è stato svelato all'Ansa dall'astrofilo Paolo Volpini, coordinatore per la divulgazione dell'Unione Astrofili Italiani (UAI): «Sarà anche il momento in cui il radiante, cioè il punto di provenienza delle meteore, è più alto, oltre i 60 gradi, e quindi sarà possibile vedere un maggior numero di stelle cadenti in poco tempo». Le stelle cadenti sono sciami meteorici che si manifestano quando l'orbita terrestre interseca i flussi di piccoli frammenti lasciati dal passeggio di comete: quando entrano a contatto con l'atmosfera ad alta velocità, si bruciano e creano appunto le scie luminose.

IN ARRIVO LE PERSEIDI, LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI

COME OSSERVARE LO SPETTACOLO NELLA NOTTE DI SAN LORENZO

Le Perseidi si manifestano da fine luglio al 20 agosto, ma il picco di visibilità dello sciame si concentra generalmente intorno al 12. Tra tutti gli sciami incrociati dal nostro pianeta, è uno dei più rilevanti quanto ad osservabilità: avviene quando lo sciame meteorico incontra la Terra durante la sua orbita intorno al Sole. Per godersi lo spettacolo bisogna recarsi in luoghi privi di inquinamento luminoso e rivolgere lo sguardo verso l'alto in direzione della costellazione di Perseo: le stelle cadenti giungono proprio da quella porzione di cielo, poco al di sopra della costellazione da cui appunto prendono il nome. Si tratta di uno dei fenomeni più belli e caratteristici dell'anno, perché durante il picco si possono arrivare a vedere fino a più di cento meteore in un'ora. Bisogna allora avere il naso all'insù sperando di cogliere il momento giusto per incrociare una stella cadente con lo sguardo.

© Riproduzione Riservata.