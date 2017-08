STRAGE A SAN MARCO IN LAMIS/ Agguato davanti alla stazione: quattro morti (ultime notizie)

Strage a San Marco in Lamis (Foto: LaPresse)

AGGUATI A SAN MARCO IN LAMIS: LE ULTIME NOTIZIE

Nuovo agguato in Puglia: ieri a Bisceglie, oggi a San Marco in Lamis sulla strada per Apricena. Quattro persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco. Le persone che hanno compiuto la strage non sono state ancora identificate. I morti accertati erano inizialmente tre, ma sarebbe deceduta anche la quarta persona ferita a colpi di arma da fuoco. Si attendono aggiornamenti sul caso. Non si hanno notizie più dettagliate al momento. Sul posto della sparatoria sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Foggia. L'agguato è avvenuto poco fa sulla SP 272 nei pressi della stazione ferroviaria di San Marco in Lamis. Non si esclude, stando a quanto riportato da Repubblica, che la strage sia collegata al duplice omicidio avvenuto a giugno alla periferia di Apricena.

