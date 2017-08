TERZA GUERRA MONDIALE/ Nord Corea ha bomba nucleare da montare su missile? Usa pronti a fare fuoco e fiamme

Terza guerra mondiale, Kim Jong-un (Foto: LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. La tensione tra Corea del Nord è Stati Uniti è alle stelle: all'orizzonte potrebbe esserci davvero una Terza guerra mondiale. Fonti dell'intelligence Usa, citate dal Washington Post, hanno rivelato che Pyongyang è riuscita a produrre con successo una testata nucleare miniaturizzata che potrebbe esser caricata su uno dei suoi missili intercontinentali. Il rapporto della Defense Intelligence Agency ha raggiunto le stesse conclusioni di un report del ministero della Difesa giapponese, secondo cui il programma nordcoreano è entrato nello stadio finale. Ora il regime di Kim Jong-un fa davvero paura: potrebbe avere già il controllo di molti ordigni atomici, secondo alcuni addirittura 60. Sono troppo pesanti, ma possono essere usati per produrre bombe più piccole. La risposta di Donald Trump non si è fatta attendere: dal golf club di Bedminster, nel New Jersey, il presidente Usa ha assicurato che «se continuerà con l’escalation della minaccia nucleare» la reazione «sarà fuoco e furia, come il mondo non ha mai visto».

TERZA GUERRA MONDIALE: NORD COREA, MINACCIA NUCLEARE

IL RUOLO DELLA CINA

Non è ancora chiaro se la Corea del Nord abbia già sperimentato il nuovo formato delle testate atomiche, ma ormai è solo questione di tempo. Evidente l'accelerazione di Pyongyang, quindi le opzioni per contrastare i piani nucleari di Kim Jong-un tornano sulla scrivania dello Studio Ovale, come l'attacco ai siti atomici con raid aerei, ritenuta finora troppo pericolosa dal Pentagono. Molto potrebbe dipendere dall'atteggiamento della Cina, finora principale alleato e partner commerciale della Corea del Nord, ma comunque spazientita dalle provocazioni di Pyongyang, che rappresenta un pericolo per la stabilità aerea. Forse, come auspicato dagli Usa, potrebbero impegnarsi maggiormente nel pressing sul regime nordcoreano. Secondo Fox News le forze armate della Corea del Nord avrebbero caricato almeno due missili anti-nave su un vascello da pattugliamento. Siamo davvero vicini alla Terza guerra mondiale?

