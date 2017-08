Terremoto Oggi/ INGV: Cina, sisma M 6.5. Italia, scossa di 3.2 a Macerata (9 agosto 2017, ora 08:30)

Terremoto Oggi, ultime scosse

CINA, SISMA DI MAGNITUDO 6.5 A XINJIANG

Un'altra scossa di terremoto ha colpito la Cina: è avvenuta nell'estremo nordovest, al confine col Kazakistan. Stando ai rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell'agenzia geologica statunitense Usgs, il sisma è stato di magnitudo 6.5 ed è avvenuto alle 5:27 locali, quando in Italia erano l'1:27. L'ipocentro del terremoto è stato attestato a circa 20 chilometri di profondità, mentre l'epicentro è stato localizzato nella regione dello Xinjiang, che si trova a circa 60 km a ovest-sudovest del villaggio di Todok e 225 a est del kazaka Zharkent. Dopo questa forte scossa ne è seguita un'altra, ma la replica è stata di intensità poco più bassa: la magnitudo registrata è stata di 5.2. Al momento non si sa se queste ultime scosse hanno provocato danni a persone. Il violento terremoto di ieri che ha colpito la Cina, con una scossa di magnitudo 6.3 nella regione del Sichuan, ha provocato un bilancio provvisorio di 12 morti e 175 morti.

MARCHE, SISMA DI MAGNITUDO 3.2 A MACERATA

Dopo la mezzanotte una scossa di terremoto è stata registrata anche in Italia, ma è stata di intensità inferiore. Il sisma è avvenuto nelle Marche alle 00.58 ed è stato di magnitudo M 3.2, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L'ipocentro è stato attestato ad una profondità di 22 chilometri, mentre l'ipocentro è stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.06 e longitudine 13.3. Il Comune più vicino all'epicentro del sisma è Gualdo, in provincia di Macerata. Gli altri comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono: Sarnano, San Ginesio, Cessapalombo, Sant'Angelo in Pontano, Camporotondo di Fiastrone, Penna San Giovanni, Bolognola, Amandola, Ripe San Ginesio, Caldarola, Acquacanina, Monte San Martino, Colmurano, Fiastra, Belforte del Chienti, Smerillo, Montefortino, Comunanza, Falerone, Loro Piceno, Montefalcone Appennino, Servigliano, Montappone, Serrapetrona, Monte Vidon Corrado, Urbisaglia, Santa Vittoria in Matenano, Tolentino, Massa Fermana, Fiordimonte, Pievebovigliana, Montemonaco, Monteleone di Fermo, Ussita, Force, Belmonte Piceno, Montelparo e Mogliano.

