AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente e coda di 4km su A14 (ultime notizie, oggi 1 settembre)

Traffico, casello - La Presse

Nel tardo pomeriggio di ieri sulle autostrade italiane si è verificato un altro incidente stavolta sull'A14 che ha portato anche a una coda di quattro chilometri verso Pescara. Il tutto è avvenuto al chilometro 357.4 precisamente tra i caselli Atri-Pineto e Pescara nord-Città Sant'Angelo. Il portale PescaraPost spiega le dinamiche dell'incidente in questione con un tamponamento multiplo che ha portato alla formazione di ben quattro chilometri di coda. Pare che non ci siano per fortuna dei feriti gravi anche se ovviamente sono intervenuti sul posto sia gli addetti al lavoro di Autostrada per l'Italia e anche delle ambulanze per medicare i feriti in maniera lieve e anche per accertarsi che la situazione fosse normale. Già nella tarda serata di ieri la situazione si è evoluta con il miglioramento della viabilità. Non dovrebbero quindi esserci problemi nella giornata di oggi, venerdì 1 settembre 2017.

CANTIERI NELLA NOTTE E COMPLICAZIONI

Nella notte sono stati tanti i cantieri che hanno portato a code e a problemi di varia natura sulle autostrade italiane. Per questo sarà molto importante andare ad analizzare il portale istituzionale Autostrade.it che come sempre è aggiornato in tempo reale e fornisce anche degli utili consigli per evitare complicazioni che potrebbero incorrere nel traffico. Nella notte c'è stata una situazione di traffico congestionato sull'A8 Milano-Varese dove al chilometro 18 direzione Milano tra Busto Arsizio e Castellanza. Si passa poi all'A13 Bologna-Padova dove non si sa l'orario in cui riaprirà l'uscita Altedo al chilometro 20.5 direzione Padova. Sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia dove al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia troveremo chiusa l'entrata Genova Aeroporto al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno delle complicazioni legate proprio alla situazione del traffico.

