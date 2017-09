Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 35/2017: numeri vincenti! (1 settembre)

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

Eurojackpot è pronto a fare il suo esordio a settembre: si terrà stasera, come ogni venerdì, l'estrazione del concorso europeo che mette in palio un jackpot sempre milionario. Non si ferma la sfida con il resto d'Europa: sono 17 infatti i Paesi in gara per conquistare il montepremi. Perché si dice che sia sempre milionario? La spiegazione è semplice: anche quando viene vinto, riparte sempre da 10 milioni di euro, crescendo sempre più velocemente ad ogni concorso. Stasera ammonta a 15 milioni di euro, perché due settimane fa è stato centrato il 5+2. A festeggiare è stata la Norvegia, la cui estate è stata scaldata da una vincita di oltre 47 milioni di euro. Qualcuno ha sfiorato il bis la settimana scorsa: in tre hanno infatti realizzato il 5+1. Un solo numero della combinazione fortunata non gli ha permesso di trionfare, ma non pensate che abbiano rimandato la festa. Questi tre fortunati hanno infatti vinto 407.221,10 euro ciascuno! Sono infatti 12 le categoria di vincita di Eurojackpot: si può trionfare con il 5+2, ma ci sono altre undici strade per vincere. Lo sanno anche i sei fortunati che hanno realizzato il 5+0 da 71.862,50 euro.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 1 SETTEMBRE 2017

Siete carichi in vista dell'estrazione di stasera di Eurojackpot? Carichi di sogni, progetti e numeri, perché senza questi ultimi non è possibile partecipare alla sfida europea. L'Italia è chiamata ad una grande prova, perché bisogna migliorare i risultati recenti. Nell'ultima estrazione infatti l'importo più alto che è stato vinto in Italia è stato di 249,20 euro. Per chi ancora non conosce bene questo gioco e vuole provare a tentare la fortuna giocandosi, ecco qualche informazione utile: bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Inoltre, si può abbonare la schedina per giocare più volte (fino a 5 concorsi) la propria combinazione. Italians win it better? Bisogna dimostrarlo, e quale occasione migliore dell'estrazione di stasera. Ma se volete sapere prima come è andata l'ultima estrazione di Eurojackpot, ecco quanto accaduto la scorsa settimana. I numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultima estrazione sono stati: 11-20-28-41-45, Euronumeri 5-9. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

