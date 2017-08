METEO/ Il Ciclone Poppea è arrivato: sarà un weekend autunnale (oggi, 1 settembre 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Novità dalle previsioni Meteo? E' arrivato l'impatto con il Ciclone Poppea in Italia e questo è stato davvero importante. Sono previsti dei peggioramenti per quanto riguarda il meteo un po' ovunque, a partire dal settentrione per arrivare anche al meridione. In questi giorni c'è la sensazione che l'estate sia già finita e che i primi giorni di settembre ci portino direttamente in pieno autunno, anche se per fortuna è solo una breve parentesi visto che comunque è possibile che nelle prossime settimane tornerà a farsi sentire anche il caldo. Intanto però è possibile per questi giorni che scatti in diverse città del nostro paese l'allerta meteo che ci mette in guardia anche a come comportarci in diverse situazioni. La situazione reggerà invece ancora oggi e domani al sud dove i temporali cadranno in maniera importante da domenica soprattutto sul versante tirrenico. Staremo a vedere poi quali saranno le evoluzioni nel corso dei giorni.

TORNA LA PIOGGIA IN TUTTA ITALIA

Se la giornata di oggi fosse un film il titolo sarebbe: torna la pioggia in Italia. Forti temporali andranno a invadere gran parte del centro-nord con il sud che comunque dovrebbe vivere di cielo molto coperto. A differenza degli ultimi giorni ci sarà una forte inversione di tendenza che vedrà il pomeriggio protagonista di un importante miglioramento. Si parte dalla mattina dove i temporali colpiranno tutto l'arco delle Alpi per estendersi anche sul versante tirrenico su Toscana e Lazio oltre a colpire nell'entroterra l'Umbria e marginalmente anche le Marche e l'Emilia Romagna. Nel pomeriggio invece i temporali saranno localizzati solo al nord con il centro sud che riaccoglierà anche un po' di sole, con delle schiarite abbastanza repentine. Le temperature rimarranno comunque in linea con quanto visto nelle ultime settimane. Le minime saranno attorno ai diciotto gradi della mattina di Torino e Aosta, mentre le massime saliranno a trentadue a Palermo nel pomeriggio.

