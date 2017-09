PRECIPITANO DA UNA GRU/ Lucca, morti due operai durante allestimento luminarie: volo di oltre 10 metri

Immagine di repertorio

E' stata una scena shock quella alla quale hanno assistito diversi cittadini e turisti a Lucca, nel pomeriggio di oggi. Mentre la città si preparava alla festa in occasione della processione di Santa Croce in programma per il 13 settembre, un terribile incidente sul lavoro è stato registrato nel pomeriggio di oggi facendo calare il gelo in città. Due operai impegnati nell'allestimento delle luminarie, sono precipitati da una gru volando giù per oltre 10 metri. A provocare il grave incidente mortale è stato proprio il braccio del mezzo che, cedendo, ha sbalzato dal carrello i due lavoratori, rispettivamente di 61 e 54 anni, facendoli finire rovinosamente a terra. Le vittime sono Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini, rispettivamente di Lucca e Capannori, deceduti nel centro storico della città, nell'esercizio del loro lavoro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il drammatico incidente sarebbe avvenuto intorno alle 16:30 proprio davanti al Palazzo Pretorio: a causa della funesta caduta, uno dei due operai è morto sul colpo, mentre il secondo rimasto gravemente ferito, è deceduto prima dell'arrivo in ospedale.

QUARTO INCIDENTE SUL LAVORO IN TOSCANA IN UNA SETTIMANA

In seguito al grave incidente, oltre ai soccorritori sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco insieme a polizia e carabinieri per cercare di capire quali siano state le dinamiche della caduta mortale costata la vita ai due operai di una cooperativa locale. Secondo i primi accertamenti, non si esclude che alla base dell'incidente ci sia stato un problema al braccio meccanico che si è spezzato facendo così precipitare i due uomini. Sulla vicenda, ovviamente, sono in corso le necessarie indagini da parte delle forze dell'ordine. Dopo la tragedia avvenuta nel pomeriggio è intervenuto anche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini che ha chiarito come in segno di lutto non ci sarà alcuna festa. "Non ci sarà più l'illuminazione né saranno sparati i fuochi", ha spiegato il primo cittadino. Nei giorni dei funerali dei due uomini è già stato annunciato il lutto cittadino. Quello avvenuto questo pomeriggio a Lucca è stato il quarto caso di morti sul lavoro in Toscana in una sola settimana. Un dato certamente allarmante ribadito anche dal presidente della Regione Enrico Rossi, che ha ovviamente espresso la sua vicinanza alle famiglie dei due operai morti.

