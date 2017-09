TERZA GUERRA MONDIALE/ Missile Corea del Nord e scontro Usa-Russia: Lavrov, “reagiremo”

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump e Vladimir Putin (LaPresse)

Terza Guerra mondiale? La giornata di ieri è complessa da raccontare, almeno per quanto riguarda il vento di guerra mondiale che come ogni giorno da mesi a questa parte soffia tra l’Asia e il Pacifico. Da un lato le tensioni alle stelle per le conseguenze al missile lanciato dalla Corea del Nord contro il Giappone, con Cina, Russia e Sud Corea che chiedono il dialogo per fermare l’eventuale terza guerra mondiale, mentre la Casa Bianca rilancia con “soluzioni militari” contro le intemperanze del regime di Pyongyang. Di contro, Kim Jong-un ha affermato come il missile verso il Giappone - tra l’altro depotenziato forse di proposito - sarebbe solo il preludio ad attacco diretto all’isola di Guam. Ma non è solo la Corea del Nord a spaventare il difficilissimo asset internazionale: gli Stati Uniti hanno infatti ieri improvvisamente chiuso il consolato russo di San Francisco come reazioni alla decisione di Mosca di fine luglio di ridurre il numero di impiegati nelle sedi diplomatiche in Russia. La decisione del dipartimento di Stato americano è la contro-rappresaglia e avviene in piena discussione per eventuali nuove sanzioni contro il regime della Nord Corea. «A Mosca studieranno attentamente le nuove misure annunciate dagli americani, dopodiché verrà comunicata la nostra reazione», è ciò che il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha detto a Rex Tillerson in una conversazione telefonica ieri sera, confermando il rammarico per l’ennesima tensione «scattata come escalation tra Usa e Russia».

CINA, “NO A SOLUZIONI MILITARI”

La Cina interviene duramente per provare a spezzare il vento di guerra mondiale ancora in corso sul Pacifico a pochi chilometri dal suo immenso territorio: il missile sul Giappone ha lanciato l’ennesimo timore di uno scontro nucleare tra Usa e Corea del Nord, con l’Onu che ha condannato subito il gesto e la Russia con la Cina che premono su Trump per evitare conseguenze peggiori. Ed ecco che Pechino torna sull’argomento e una volta di più lancia un’appello agli Stati Uniti: «La Cina non permetterà mai la guerra o il caos alle sue porte, assicurando che "le soluzioni militari non sono un'opzione», spiega il portavoce del Ministero della Difesa, Ren Guoqiang, durante il briefing mensile sulle vicende turbolente legate alla penisola coreana. Le parole di Pechino, il maggior partner commerciale e strategico di Pyongyang, potrebbero avere un doppio effetto sugli Usa: la convinzione di una soluzione diplomatica da appoggiare, oppure un tentativo di “melina” che Trump non sopporta e che già in più occasioni ha rifiutato. «Abbiamo sempre sostenuto la soluzione dei problemi con il dialogo e il confronto», ha chiosato il portavoce cinese.

